В Архызе открыли экотропу «Пихтовая» протяжённостью 5,5 км
На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии открыли хвойную экотропу
20 августа пресс-служба всесезонного курорта «Архыз» сообщила, что на территории комплекса появилась экотропа «Пихтовая». Её протяжённость составляет 5,5 км.
Свое название пешеходная дорога получила за преобладание хвойного леса — в основном пихты Нордмана и сосны Коха. Экотропа начинается на верхней станции канатной дороги «Северное сияние» на высоте 2350 метров над уровнем моря, а заканчивается на отметке 1660 метров. Дорогу промаркировали и полностью оборудовали.
Уровень сложности тропы средний, время в пути составит два-три часа. Ходить по ней можно с начала июня по конец сентября.
Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесской республике собираются стоить аэропорт. В проект планируют направить 12,6 млрд рублей.