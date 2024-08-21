В Архызе открыли экотропу «Пихтовая» протяжённостью 5,5 км

20 августа пресс-служба всесезонного курорта «Архыз» сообщила , что на территории комплекса появилась экотропа «Пихтовая». Её протяжённость составляет 5,5 км.

Свое название пешеходная дорога получила за преобладание хвойного леса — в основном пихты Нордмана и сосны Коха. Экотропа начинается на верхней станции канатной дороги «Северное сияние» на высоте 2350 метров над уровнем моря, а заканчивается на отметке 1660 метров. Дорогу промаркировали и полностью оборудовали.

Уровень сложности тропы средний, время в пути составит два-три часа. Ходить по ней можно с начала июня по конец сентября.