В Архызе открыли экотропу «Пихтовая» протяжённостью 5,5 км

Карачаево-Черкесия

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Архыз24»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Архыз24»

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии открыли хвойную экотропу

20 августа пресс-служба всесезонного курорта «Архыз» сообщила, что на территории комплекса появилась экотропа «Пихтовая».  Её протяжённость составляет 5,5 км.

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Свое название пешеходная дорога получила за преобладание хвойного леса — в основном пихты Нордмана и сосны Коха. Экотропа начинается на верхней станции канатной дороги «Северное сияние» на высоте 2350 метров над уровнем моря, а заканчивается на отметке 1660 метров. Дорогу промаркировали и полностью оборудовали.

Уровень сложности тропы средний, время в пути составит два-три часа. Ходить по ней можно с начала июня по конец сентября.

Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесской республике собираются стоить аэропорт. В проект планируют направить 12,6 млрд рублей.

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