Курорт «Архыз» откроет новую канатную дорогу и высокогорный парк

Канатную дорогу «Орбита» и высокогорный парк приключений с видом на Эльбрус обещают запустить на курорте этим летом

Гендиректор курорта «Архыз» Роман Киранчук сообщил, что новая канатная дорога «Орбита» поднимет гостей на высоту 3030 м. На вершине в парке откроют высокогорные качели, маршрут для скалолазания, экотропы длиной до 35 км и смотровые площадки.

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«Со смотровой площадки будут открываться потрясающие виды 360 градусов. В ясную погоду будет виден Эльбрус, а озёра Заабиширья станут доступнее», — написали представители курорта «Архыз» в своем телеграм-канале.



Они добавили, что в некоторых кабинках туристов будет ждать сюрприз — прозрачный пол.

Летом для отдыхающих также будут работать веревочный и байк-парки, ферма с альпаками, организованы полеты на воздушном шаре, прокат электровелосипедов, картинг, конные прогулки.