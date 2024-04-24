Курорт «Архыз» откроет новую канатную дорогу и высокогорный парк

Карачаево-Черкесия

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  • © Фото с сайта resort-arkhyz.ru
    © Фото с сайта resort-arkhyz.ru

Канатную дорогу «Орбита» и высокогорный парк приключений с видом на Эльбрус обещают запустить на курорте этим летом

Гендиректор курорта «Архыз» Роман Киранчук сообщил, что новая канатная дорога «Орбита» поднимет гостей на высоту 3030 м. На вершине в парке откроют высокогорные качели, маршрут для скалолазания, экотропы длиной до 35 км и смотровые площадки.

Архыз, Мезмай и Мостовской:

«Со смотровой площадки будут открываться потрясающие виды 360 градусов. В ясную погоду будет виден Эльбрус, а озёра Заабиширья станут доступнее», — написали представители курорта «Архыз» в своем телеграм-канале.

Они добавили, что в некоторых кабинках туристов будет ждать сюрприз — прозрачный пол.

Летом для отдыхающих также будут работать веревочный и байк-парки, ферма с альпаками, организованы полеты на воздушном шаре, прокат электровелосипедов, картинг, конные прогулки.

Как писали ранее Юга.ру, в поселке Архыз удвоят количество мест для туристов.

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Курорт «Архыз» откроет новую канатную дорогу и высокогорный парк
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