За полгода власти Краснодара эвакуировали 6,5 тыс. машин за нарушения парковки

Власти Краснодара сообщили, сколько автомобилей эвакуировали с городских улиц с 1 апреля. В среднем на штрафстоянку отправляют 36 машин в день

24 сентября замглавы города Владимир Архипов на заседании антитеррористической комиссии сообщил, что в Краснодаре с 1 апреля с городских улиц убрали 6,5 тыс. автомобилей за нарушение правил парковки.

Архипов добавил, что 7,5 тысяч нарушителей привлекли к административной ответственности.