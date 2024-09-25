За полгода власти Краснодара эвакуировали 6,5 тыс. машин за нарушения парковки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара сообщили, сколько автомобилей эвакуировали с городских улиц с 1 апреля. В среднем на штрафстоянку отправляют 36 машин в день

24 сентября замглавы города Владимир Архипов на заседании антитеррористической комиссии сообщил, что в Краснодаре с 1 апреля с городских улиц убрали 6,5 тыс. автомобилей за нарушение правил парковки.

Архипов добавил, что 7,5 тысяч нарушителей привлекли к административной ответственности.

Составили инструкцию:

Напомним, что чаще всего машины эвакуируют с восьми улиц в центре Краснодара. Нарушителей также много на Привокзальной площади и магистральных улицах — Красных Партизан, Кубанской Набережной, Садовой.

Как писали Юга.ру, 1 апреля в Краснодаре заработала городская штрафстоянка. На улицы вышли 11 эвакуаторов.

1 июля мэрия Краснодара открыла семь новых платных парковок, а на четырех стоянках увеличила количество мест.

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