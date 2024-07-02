Мэрия Краснодара открыла семь новых платных парковок
Департамент транспорта Краснодара 1 июля открыл еще 7 платных парковок, а на четырех стоянках увеличил количество мест
1 июля департамент транспорта сообщил, что в Краснодаре открыли семь новых муниципальных парковок.
Вот список улиц, на которых они расположены:
- Красных Партизан от Тургенева до Академика Трубилина;
- Выставочная от 40-летия Победы до Крупской;
- Бабушкина от Красной до Рашпилевской;
- Рылеева от Севастопольской до Аэродромной;
- Кутузова от Новокузнечной до Северной;
- Вишняковая в районе № 146/1;
- Российская от 40-летия Победы до дома № 138.
Ещё на четырех муниципальных парковках увеличили количество мест. Стоянки находятся на улицах:
- Пушкина от Коммунаров до Седина;
- Аэродромная от Красных Партизан до Северной;
- Гаражная от Гаврилова до Дальней;
- Тургенева от Космонавта Гагарина до Дальней.
Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара повысила тариф на 87 платных парковках. Стоимость часа стоянки увеличили от 10 до 30 рублей.