Мэрия Краснодара открыла семь новых платных парковок

Департамент транспорта Краснодара 1 июля открыл еще 7 платных парковок, а на четырех стоянках увеличил количество мест

1 июля департамент транспорта сообщил, что в Краснодаре открыли семь новых муниципальных парковок.

Вот список улиц, на которых они расположены: Красных Партизан от Тургенева до Академика Трубилина;

Выставочная от 40-летия Победы до Крупской;

Бабушкина от Красной до Рашпилевской;

Рылеева от Севастопольской до Аэродромной;

Кутузова от Новокузнечной до Северной;

Вишняковая в районе № 146/1;

Российская от 40-летия Победы до дома № 138.

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Ещё на четырех муниципальных парковках увеличили количество мест. Стоянки находятся на улицах: Пушкина от Коммунаров до Седина;

Аэродромная от Красных Партизан до Северной;

Гаражная от Гаврилова до Дальней;

Тургенева от Космонавта Гагарина до Дальней.