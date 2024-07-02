Мэрия Краснодара открыла семь новых платных парковок

Краснодарский край

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  • Автомобили на платной парковке © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Автомобили на платной парковке © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Департамент транспорта Краснодара 1 июля открыл еще 7 платных парковок, а на четырех стоянках увеличил количество мест

1 июля департамент транспорта сообщил, что в Краснодаре открыли семь новых муниципальных парковок.

Вот список улиц, на которых они расположены:

  • Красных Партизан от Тургенева до Академика Трубилина;
  • Выставочная от 40-летия Победы до Крупской;
  • Бабушкина от Красной до Рашпилевской;
  • Рылеева от Севастопольской до Аэродромной;
  • Кутузова от Новокузнечной до Северной;
  • Вишняковая в районе № 146/1;
  • Российская от 40-летия Победы до дома № 138.

22 авто в день:

Ещё на четырех муниципальных парковках увеличили количество мест. Стоянки находятся на улицах:

  • Пушкина от Коммунаров до Седина;
  • Аэродромная от Красных Партизан до Северной;
  • Гаражная от Гаврилова до Дальней;
  • Тургенева от Космонавта Гагарина до Дальней.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара повысила тариф на 87 платных парковках. Стоимость часа стоянки увеличили от 10 до 30 рублей.

Автомобили Дороги Краснодар парковки

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Мэрия Краснодара открыла семь новых платных парковок
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