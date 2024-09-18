Главу Апшеронска заключили под стражу. Его подозревают в превышении полномочий

Главу администрации Апшеронского городского поселения заключили под стражу почти на два месяца

Андрея Короленко подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Чиновника заключили под стражу на 1 месяц 25 суток.

По данным Следственного комитета региона, в сентябре 2023 года администрация Апшеронска и строительная компания заключили контракт на ремонт автомобильного моста на улице Спорта. По версии правоохранителей, подрядчик выявил наличие инженерных сетей, не позволяющих начать работы, и сообщил об этом Андрею Короленко.

Несмотря на то, что обязанность по устранению сетей лежала на муниципалитете, обвиняемый потребовал от подрядчика заключить дополнительное соглашение о переносе сроков и передать ему 1,2 млн рублей для оплаты демонтажа сетей.

Андрей Короленко родился в станице Сергиевской Кореновского района. С 2012 по 2023 годы работал начальником исправительной колонии № 9.