Под Тихорецком дроны атаковали склад боеприпасов, власти эвакуировали 1200 человек — губернатор

В ночь на 21 сентября в Тихорецком районе загорелся склад боеприпасов после атаки БПЛА. Губернатор Кубани сообщил об эвакуации

21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе ПВО сбили два беспилотника. Их обломки упали на склад боеприпасов, из-за чего начался пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация». Жителей расположенного рядом поселка эвакуировали. По словам главы региона, большая часть людей поселились у друзей и родственников. Более 150 человек находятся в четырех пунктах временного размещения.

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По предварительной информации, среди местных жителей пострадавших от ЧП нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Въезд в Тихорецкий район по дороге со стороны Выселковского района перекрыли. В РЖД сообщили, что в целях обеспечения безопасности пассажиров изменили маршруты следования некоторых поездов. Так, составы №809 Кисловодск — Ростов и №144 Москва — Кисловодск едут по альтернативному маршруту через Краснодар. Сокращены маршруты электричек №6972 Степная — Тихорецкая и №6971 Тихорецкая — Степная до станции Леушковская. Ранее после атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе в Пролетарске. Открытое горение не могли потушить две недели.