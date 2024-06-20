В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом. В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
В ночь на 20 июня беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке дронов. Один беспилотник упал на частный дом по улице Пролетарской и полностью разрушил здание. Погибла проживающая в нем женщина.
«Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье», — написал в своем телеграм-канала глава региона Вениамин Кондратьев.
Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного строения.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2023 года в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника. Пострадал местный житель.
18 июня, 17:10Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
Сегодня, 10:31В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Сегодня, 09:28Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня