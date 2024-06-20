В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом. В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель

В ночь на 20 июня беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке дронов. Один беспилотник упал на частный дом по улице Пролетарской и полностью разрушил здание. Погибла проживающая в нем женщина.

«Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье», — написал в своем телеграм-канала глава региона Вениамин Кондратьев.

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного строения.