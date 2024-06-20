В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом. В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото с сайта pixabay.com
    © фото с сайта pixabay.com

В ночь на 20 июня беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке дронов. Один беспилотник упал на частный дом по улице Пролетарской и полностью разрушил здание. Погибла проживающая в нем женщина.

«Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье», — написал в своем телеграм-канала глава региона Вениамин Кондратьев.

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного строения.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2023 года в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника. Пострадал местный житель.

Славянский район смерть

Новости

Пицунда и курорты Кубани вошли в топ-10 популярных направлений для долгого отдыха
Иванушки International, богатыри, призраки. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 20 июня
«Море будет в осколках». Люди раскритиковали зеркальный мост, открытый в Анапе
«Все включено» в Анапе: сколько стоят туры и как получить скидку на проживание?
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом. В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Жара до +35 градусов, гроза и град: какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
18 июня, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
Сегодня, 10:31
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Жара до +35 градусов, гроза и град
Сегодня, 09:28
Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Реклама на сайте