«Расчеты на месте — сильный ветер». На нефтебазе в Пролетарске потушили возгорание

Ростовская область

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  • Горящая нефтебаза в Пролетарске, 27.8.2024 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Горящая нефтебаза в Пролетарске, 27.8.2024 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Топливные резервуары в Пролетарске Ростовской области горели с 18 августа

2 сентября ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что в городе Пролетарске Ростовской области ликвидировали открытое горение.

Склады с топливом после падения обломков БПЛА горели более двух недель.

«Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано», — рассказали агентству в оперативных службах.

Под Каменск-Шахтинском Ростовской области горит еще одна нефтебаза:

Напомним, пожар на нефтебазе в Пролетарске начался 18 августа после атаки беспилотников. 20 августа стало известно, что огонь распространился на площади 10 тыс. кв. метров. При тушении пострадали 49 спасателей.

27 августа главред Юга.ру посетил Пролетарск для репортажа. Полиция задержала журналиста для объяснительной за приближение к пожару, аргументируя это тем, что «здесь режим ЧС». Сотрудники МЧС и замглавы администрации отказывались от комментариев, местные жители также старались не отвечать на вопросы. В городе никто не носит маски.

В репортаж вошли фотографии горящей нефтебазы с максимально близкого расстояния в 1,7 км и кадры самого Пролетарска, а также диалоги, наблюдения главного редактора и детали поездки в отдел полиции.

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