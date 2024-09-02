«Расчеты на месте — сильный ветер». На нефтебазе в Пролетарске потушили возгорание

«Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано», — рассказали агентству в оперативных службах.

Склады с топливом после падения обломков БПЛА горели более двух недель.

2 сентября ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило , что в городе Пролетарске Ростовской области ликвидировали открытое горение.

Напомним, пожар на нефтебазе в Пролетарске начался 18 августа после атаки беспилотников. 20 августа стало известно, что огонь распространился на площади 10 тыс. кв. метров. При тушении пострадали 49 спасателей.

27 августа главред Юга.ру посетил Пролетарск для репортажа. Полиция задержала журналиста для объяснительной за приближение к пожару, аргументируя это тем, что «здесь режим ЧС». Сотрудники МЧС и замглавы администрации отказывались от комментариев, местные жители также старались не отвечать на вопросы. В городе никто не носит маски.

В репортаж вошли фотографии горящей нефтебазы с максимально близкого расстояния в 1,7 км и кадры самого Пролетарска, а также диалоги, наблюдения главного редактора и детали поездки в отдел полиции.