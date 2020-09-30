Главный архитектор Кубани спустя 18 лет покинул свой пост

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, главный архитектор края Юрий Рысин рассказал порталу Юга.ру, что перешел на должность советника губернатора региона Вениамина Кондратьева. По его словам, такое решение принял глава Кубани. Рысин также уточнил, что пока не знает, кто займет должность главного архитектора края.

Кто такой Юрий Рысин

Рысин родился в 1958 году в Екатеринбурге. Окончил Свердловский архитектурный институт по специальности «Архитектура». Год работал макетчиком опытного производства Уральского филиала Всесоюзного института технической эстетики Государственного Комитета СССР по науке и технике. С 1976 по 1982 годы учился в Свердловском архитектурном институте Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР.

С 1982 по 1983 год работал архитектором архитектурно-планировочной мастерской № 8 Свердловского проектного института «Свердловскгражданпроект». После этого до 1986 года был главным архитектором Режевского горисполкома Свердловской области.

На Кубань Рысин переехал в 1986 году и по 2002 год работал начальником управления архитектуры и градостроительства, был главным архитектором Анапы. В 2002 году он стал главным архитектором края. В 2006 году занял должность руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.