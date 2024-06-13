Свалка в Новороссийске горит четвертый день. Власти признали, что пожар охватил 36 тыс. кв. метров

Предыстория Свалка на горе Щелба загорелась 9 июня около 17:00. Тогда власти заявили, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров, а 11 июня уменьшилась до 550 кв. метров. Ночью того же дня мэр Андрей Кравченко написал, что пожар локализован. Рядом с полигоном находится поселок Борисовка, жители которого жаловались, что не могут дышать из-за едкого дыма. К ним во дворы летят фрагменты мусора и пепел. Член экологической комиссии совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко высказал предположение, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим. Тогда же стало известно, что Росприроднадзор не обнаружил в воздухе превышений вредных веществ.

13 июня мусорный полигон всё еще горит. Круглосуточно пожарные поливают места возгорания из автоцистерн и отсыпают грунтом откосы с западной части свалки.

Ночью с 12 на 13 июня активист Сергей Стряпухин опубликовал ответ Росприроднадзора, по данным которого площадь возгорания в 36 раз превышает ранее названную мэром города:

«По факту произошедшего 09.06.2024 г возгорания полигона ТКО на площади 36000 кв. м, специалистом Управления проведено выездное обследование, результаты которого направлены в прокуратуру г. Новороссийска по признакам состава правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 8.2 КоАП РФ для рассмотрения и принятия процессуального решения.

Также Управлением внесено предостережение в адрес эксплуатирующей организации ООО «Терра-Н» о недопустимости нарушения обязательных требований от 10.06.2024 02-О/39 в части возгорания полигона ТКО», — приводит Стряпухин ответ Росприроднадзора.

Также он обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову «по поводу выявленных нарушений при эксплуатации и пожаре на мусорном полигоне в Новороссийске, призываю все ветви власти задуматься и принять неотложные меры к закрытию и скорейшей рекультивации полигона в Новороссийске, если, конечно, вам небезразличны жизнь и здоровье своих сограждан».

Общественный эколог Татьяна Трибрат считает, что полигон до сих пор горит, потому что при захоронении мусора не соблюдают технологию.

«Каждый слой свалки должен быть пересыпан землей. Тогда бы верхний слой сгорел, и на этом пожар закончился. Эти нарушения мы фиксировали, когда выезжали рабочей группой на полигон, указывали на их ошибки. Но ничего не было исправлено», — рассказала Трибрат.