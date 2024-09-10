В Краснодарском крае Азовское море остыло до 18 °С. Что с Черным?

Синоптики рассказали о температуре морской воды на побережье Краснодарского края

Так, на побережье станицы Должанской море остыло до 18 °С. В Тамани чуть теплее — 21 °С. В Ейске и Темрюке фиксируют температуру 22 °С, в Приморско-Ахтарске — 23 °С.

9 сентября Краснодарский ЦГМС сообщил о температуре воды в Азовском и Черном морях.

Самое теплое море у берегов Сочи и Туапсе — 27 °С. Можно комфортно плавать в Геленджике, там температура составляет 26 °С. Самое прохладное море в Анапе и Новороссийске — 24 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон начнется на юге страны к концу недели.