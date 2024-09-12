Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае в сентябре

Краснодарский край

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  • © Фото kseniia12393, freepik.com
    © Фото kseniia12393, freepik.com

Осенняя погода в Краснодарском крае установится с 16 сентября

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что вторая декада сентября в регионе будет теплой. 

Самыми жаркими днями месяца в Краснодарском крае стали 11 и 12 сентября — в эти дни синоптики фиксируют до +36 °C.

В Краснодарском крае Азовское море остыло до 18 °С:

Однако с 13 до 15 сентября температура понизится до +27-32 °C, а с 16 сентября «станет более приближенной к осени» и составит + 23-28 °C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Кубани продолжается черноморская депрессия. В ближайшие дни, с 12 по 14 сентября, ожидаются дожди с грозами, возможен град.

Следующую череду осадков прогнозируют после 16 сентября.

Как писали Юга.ру, в Ставрополе, Туапсе и на Красной Поляне зафиксировали температурные рекорды.

Синоптик рассказал, когда в Краснодарском крае начнется бархатный сезон.

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