Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае в сентябре

Самыми жаркими днями месяца в Краснодарском крае стали 11 и 12 сентября — в эти дни синоптики фиксируют до +36 °C.

Краснодарский гидрометцентр сообщил , что вторая декада сентября в регионе будет теплой.

Однако с 13 до 15 сентября температура понизится до +27-32 °C, а с 16 сентября «станет более приближенной к осени» и составит + 23-28 °C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Кубани продолжается черноморская депрессия. В ближайшие дни, с 12 по 14 сентября, ожидаются дожди с грозами, возможен град.

Следующую череду осадков прогнозируют после 16 сентября.