У ТРЦ «СБС Мегамолл» появится вторая очередь. Ее построят на месте завода «Чайка»

На территории бывшего фарфорово-фаянсового завода «Чайка» хотят сделать вторую очередь ТРЦ «СБС Мегамолл», сообщил РБК Краснодар.

Завод приобрел инвестиционно-строительный холдинг AVA Group. Ранее он купил 100% ООО «СБС Мегамолл».

Как писали Юга.ру, холдинг обещал сохранить развлекательный комплекс и расширить его возможности. Договор о продаже подписали в марте, сумма сделки не разглашается.

Завод «Чайка» в Краснодаре прекратил производство в 2019 году и переехал в Белореченск. Здание ФФЗ построили в 1960 году. Почитать о производстве подробнее можно в нашем материале.