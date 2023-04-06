У ТРЦ «СБС Мегамолл» появится вторая очередь. Ее построят на месте завода «Чайка»
Новый владелец ТРЦ приобрел закрытый завод
На территории бывшего фарфорово-фаянсового завода «Чайка» хотят сделать вторую очередь ТРЦ «СБС Мегамолл», сообщил РБК Краснодар.
Завод приобрел инвестиционно-строительный холдинг AVA Group. Ранее он купил 100% ООО «СБС Мегамолл».
Как писали Юга.ру, холдинг обещал сохранить развлекательный комплекс и расширить его возможности. Договор о продаже подписали в марте, сумма сделки не разглашается.
Завод «Чайка» в Краснодаре прекратил производство в 2019 году и переехал в Белореченск. Здание ФФЗ построили в 1960 году. Почитать о производстве подробнее можно в нашем материале.
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