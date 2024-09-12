Краснодарцев ожидают перебои с водой из-за ремонта подземного перехода на Красных Партизан

С 12 по 13 сентября тысячи жителей Краснодара могут столкнуться с перебоями водоснабжения. Это связано с ремонтом подземного перехода на Красных Партизан

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что с 10:00 12 сентября до 17:00 13 сентября в частном секторе Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов города снизят давление водопровода. Это связано с работами по переустройству водовода от Елизаветинского водозабора, необходимых для строительства подземного перехода на улице Красных Партизан.

Также возможны перебои водоснабжения в Музыкальном микрорайоне на улицах: