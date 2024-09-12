Краснодарцев ожидают перебои с водой из-за ремонта подземного перехода на Красных Партизан
С 12 по 13 сентября тысячи жителей Краснодара могут столкнуться с перебоями водоснабжения. Это связано с ремонтом подземного перехода на Красных Партизан
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что с 10:00 12 сентября до 17:00 13 сентября в частном секторе Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов города снизят давление водопровода. Это связано с работами по переустройству водовода от Елизаветинского водозабора, необходимых для строительства подземного перехода на улице Красных Партизан.
Также возможны перебои водоснабжения в Музыкальном микрорайоне на улицах:
- Азовская, 17;
- Гаражная, 71;
- Заполярная, 35/1, 35/12, 37/1, 37/3, 39/1, 39/7;
- Морская, 43, 45;
- пр. Мирный, 16.
Помимо этого, до 8:00 13 сентября горячую воду отключили у жителей Комсомольского микрорайона. Там ремонтируют аварийный участок магистральной тепловой сети на улице 30-й Иркутской Дивизии, 6.
Горячей воды нет по адресам:
- четная сторона улицы 30-й Иркутской Дивизии,
- улица Сормовская;
- улица Уральская.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре подземный переход на улице Красных Партизан обещали построить еще к декабрю 2022 года. Однако сроки сорвались. В результате начало благоустройства перенесли на март 2023 года.
В сентябре прокуратура установила, что объект должны были сдать до 28 апреля 2023 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство оценили в 109,7 млн рублей. Позже СК начал проверку.
В декабре прошлого года власти заявили, что достраивать переход начнут не раньше марта 2024 года. Нового подрядчика выбрали лишь в конце апреля, а саму стройку возобновили в мае. По новому контракту, переход должен быть готов до 7 ноября 2024 года.