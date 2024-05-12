В Краснодаре возобновили стройку подземного перехода на Красных Партизан

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала t.me/mcu_krd
    © Фото из телеграм-канала t.me/mcu_krd

Новый подрядчик приступил к одной из проблемных строек Краснодара

10 мая телеграм-канал Муниципального центра управления Краснодара сообщил, что строительство подземного перехода на улице Красных Партизан возобновили. Стройку ведет новый подрядчик ООО «СтройЮгРегион».

«Сейчас специалисты ООО «СтройЮгРегион» выставляют свое ограждение, завозят технику и вагон-бытовку. Параллельно идет благоустройство территории — выполнен ямочный ремонт и обновлена временная разметка», — рассказали сотрудники МЦУ Краснодара.

«Достройте или заройте»:

Они добавили, что в следующую очередь планируют переустроить водо- и газопроводы и ливневую канализацию.

В сообщении чиновники не назвали примерные сроки завершения строительства. При этом сайт 93.ru отметил, что контракт на 108 млн рублей с новым подрядчиком — фирмой депутата ЗСК Александра Карпенко — заключен до 7 ноября 2024 года. К этому дню строительство должно быть завершено.

Как сообщали Юга.ру, подземный переход на улице Красных Партизан в Краснодаре хотели построить еще к декабрю 2022 года. Однако сроки сорвались. В результате начало благоустройство перехода перенесли на 15 марта 2023 года.

В сентябре прокуратура установила, что объект должны были сдать до 28 апреля 2023 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство оценили в 109,7 млн рублей. 27 ноября СК начал проверку.

В декабре прошлого года мэрия заявила, что достраивать подземник на Красных Партизан начнут не раньше марта 2024 года. В итоге нового подрядчика выбрали лишь в конце апреля. 

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