В центре Краснодара откроется дом-музей известного мецената Лю Трахова

Краснодарский край

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  • Дом Лю Трахова © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Дом Лю Трахова © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Музей Лю Трахова на улице Мира, 61 начнет работать уже этой осенью. Ранее в здании располагалось пространство «ОТМА»

ГТРК «Адыгея» сообщила, что этой осенью в Краснодаре на улице Мира, 61 откроется музей, посвященный купцу и меценату Лю Трахову.  

Профессор, доктор юридических наук Аслан Трахов более 20 лет собирал историю жизни своего известного родственника. По его словам, в музее из прежних вещей остался только камин. Для экспозиции отыскали мебель и домашнюю утварь конца XIX века. 

История одной мечети в Краснодаре:

С 2020 года в доме Лю Трахова располагался частный музей «ОТМА», поместившийся всего в двух комнатах. В музее проходили выставки, концерты, фотопроекты и спектакли. Однако он рассказывал историю не купца, а расстрелянных дочерей царя Николая II — Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

1 мая 2024 года экскурсовод и исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов написал в своем телеграм-канале, что родственники выкупили дом у музея «ОТМА».

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Лю Трахов — предприниматель и общественный деятель черкесского происхождения. Выходец из обычной крестьянской семьи смог стать известным и богатым человеком. Он вложил деньги в кирпичный завод в Екатеринодаре, который после переустройства стал лучшим в регионе.

Лю Нахухлович был не только крупным предпринимателям, но и меценатом. За свою жизнь он построил десятки мечетей, мостов, школ и больниц, проводил благотворительные вечера.

Лю Трахов умер в 1914 году. После революции его дом сначала разграбили, а потом разделили на коммунальные комнаты.

  • Дом Лю Трахова © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Дом Лю Трахова © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Дом Лю Трахова © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Дом Лю Трахова © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Дом Лю Трахова © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Дом Лю Трахова © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Как писали Юга.ру, кинотеатр «Аврора» в Краснодаре планируют реконструировать до конца 2028 года. Пока на объекте ведут противоаварийные работы.

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