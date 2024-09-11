В Ставрополе, Туапсе и на Красной Поляне зафиксировали температурные рекорды

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В двух населенных пунктах Краснодарского края и на Ставрополье установлены температурные рекорды

11 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 10 сентября на территории Европейской России отметился температурными рекордами — от Мурманской и Архангельской областей и Ненецкого АО до Краснодарского края и республик Северного Кавказа.

На Кубани в Туапсе зафиксировали максимальный показатель 34,3 °С (предыдущий 32 °С в 1994 году), на Красной Поляне — 31,1 °С (предыдущий 30,7 °С в 1946 году). Синоптики зарегистрировали рекорд и в Ставрополе — 30,3 °С (предыдущий 29,4 °С в 1994 году).

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Ранее спасатели Кубани предупредили об аномально жаркой погоде 11 сентября. На Черноморском побережье температура воздуха поднимется до 37 °С . Аналогичная жара настигнет и федеральную территорию Сириус.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае Азовское море остыло до 18 °С. В Черном море температура воды более комфортная — от 24 до 27 °С.

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