В Ставрополе, Туапсе и на Красной Поляне зафиксировали температурные рекорды

В двух населенных пунктах Краснодарского края и на Ставрополье установлены температурные рекорды

11 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 10 сентября на территории Европейской России отметился температурными рекордами — от Мурманской и Архангельской областей и Ненецкого АО до Краснодарского края и республик Северного Кавказа.

На Кубани в Туапсе зафиксировали максимальный показатель 34,3 °С (предыдущий 32 °С в 1994 году), на Красной Поляне — 31,1 °С (предыдущий 30,7 °С в 1946 году). Синоптики зарегистрировали рекорд и в Ставрополе — 30,3 °С (предыдущий 29,4 °С в 1994 году).