Летняя жара вернется на курорты Краснодарского края. Воздух прогреется до +37 °С
Спасатели Кубани предупредили об аномально жаркой погоде 11 сентября. На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 11 сентября на Черноморском побережье температура воздуха поднимется до +37 °С . Аналогичная жара настигнет Сочи и федеральную территорию Сириус.
В регионе действует штормовое предупреждение.
Читайте также:
В жаркую погоду спасатели Кубани рекомендуют:
- носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором;
- избегать физических нагрузок, экономить силы и чаще находиться в тени;
- воздержаться от алкоголя;
- пить больше жидкости и минеральную воду без газа;
- обращать внимание на предупреждения о возможных ЧС;
- следить за сообщениями СМИ.
Вчера, 15:40«Мина» на пляже, фотогеничные смерчи и «Беглый раб»
Что произошло на побережье Краснодарского края на выходных