Летняя жара вернется на курорты Краснодарского края. Воздух прогреется до +37 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спасатели Кубани предупредили об аномально жаркой погоде 11 сентября. На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 11 сентября на Черноморском побережье температура воздуха поднимется до +37 °С . Аналогичная жара настигнет Сочи и федеральную территорию Сириус.

В регионе действует штормовое предупреждение.

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В жаркую погоду спасатели Кубани рекомендуют:

  • носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором;
  • избегать физических нагрузок, экономить силы и чаще находиться в тени;
  • воздержаться от алкоголя;
  • пить больше жидкости и минеральную воду без газа;
  • обращать внимание на предупреждения о возможных ЧС;
  • следить за сообщениями СМИ.

Напомним, что в Краснодарском крае в конце недели начнется бархатный сезон.

Как писали Юга.ру, запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 26 сентября.

Краснодар Курорты и туризм МЧС Погода Сириус Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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