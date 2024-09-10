Летняя жара вернется на курорты Краснодарского края. Воздух прогреется до +37 °С

Спасатели Кубани предупредили об аномально жаркой погоде 11 сентября. На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила , что 11 сентября на Черноморском побережье температура воздуха поднимется до +37 °С . Аналогичная жара настигнет Сочи и федеральную территорию Сириус. В регионе действует штормовое предупреждение.

Напомним, что в Краснодарском крае в конце недели начнется бархатный сезон.

Как писали Юга.ру, запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 26 сентября.