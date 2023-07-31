В Ставропольском крае планируют построить крематорий за 126 млн рублей

В Невинномысске до конца 2024 года хотят построить крематорий. На это потратят 126 млн рублей

Крематорий в Невинномысске собирается построить ООО «Пантеон» — компания, предоставляющая похоронные услуги. Стоимость проекта составит 126 млн рублей. Завершить его реализацию хотят в 2024 году, сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на минэкономразвития региона.

Для строительства крематория без торгов выделили участок площадью 1 га. Сейчас его подключают к коммунальным сетям. Отмечается, что реализация проекта позволит создать 23 новых рабочих места.