В Ставропольском крае планируют построить крематорий за 126 млн рублей

Ставропольский край

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  • Новороссийский крематорий © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Новороссийский крематорий © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Невинномысске до конца 2024 года хотят построить крематорий. На это потратят 126 млн рублей

Крематорий в Невинномысске собирается построить ООО «Пантеон» — компания, предоставляющая похоронные услуги. Стоимость проекта составит 126 млн рублей. Завершить его реализацию хотят в 2024 году, сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на минэкономразвития региона. 

Для строительства крематория без торгов выделили участок площадью 1 га. Сейчас его подключают к коммунальным сетям. Отмечается, что реализация проекта позволит создать 23 новых рабочих места. 

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Строительство еще одного крематория прорабатывают в Лермонтове Ставропольского края. Сейчас обсуждается место размещения объекта с учетом санитарно-защитной зоны и градостроительных норм. Министр экономразвития региона Денис Полюбин писал в марте, что инвестор готов выделить 60 млн рублей для строительства объекта. 

Отметим, Невинномысск расположен недалеко от Краснодарского края. Расстояние между ним и Армавиром составляет 80 км, еще ближе расположена станица Отрадная — 54 км.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Ранее Юга.ру писали, что в пригороде Геленджика хотят сделать колумбарий. Планируется, что участок для него выделят в селе Марьина Роща. 

Напомним, в Краснодарском крае всего один крематорий, в Новороссийске. Власти Краснодара давно говорят о строительстве в Краснодаре, Юга.ру писали об этом здесь.

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