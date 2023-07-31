В Ставропольском крае планируют построить крематорий за 126 млн рублей
В Невинномысске до конца 2024 года хотят построить крематорий. На это потратят 126 млн рублей
Крематорий в Невинномысске собирается построить ООО «Пантеон» — компания, предоставляющая похоронные услуги. Стоимость проекта составит 126 млн рублей. Завершить его реализацию хотят в 2024 году, сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на минэкономразвития региона.
Для строительства крематория без торгов выделили участок площадью 1 га. Сейчас его подключают к коммунальным сетям. Отмечается, что реализация проекта позволит создать 23 новых рабочих места.
Строительство еще одного крематория прорабатывают в Лермонтове Ставропольского края. Сейчас обсуждается место размещения объекта с учетом санитарно-защитной зоны и градостроительных норм. Министр экономразвития региона Денис Полюбин писал в марте, что инвестор готов выделить 60 млн рублей для строительства объекта.
Отметим, Невинномысск расположен недалеко от Краснодарского края. Расстояние между ним и Армавиром составляет 80 км, еще ближе расположена станица Отрадная — 54 км.