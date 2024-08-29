В Краснодаре День города отметят без салютов и «пиршеств» — мэр

Мэр Краснодара рассказал, что салюты на День города ограничили для безопасности жителей

29 августа «Кубань-Черноморье» со ссылкой на прямой эфир «Радио Краснодар» с мэром Краснодара Евгением Наумовым сообщили , что День города пройдет без концерта на главной площади и салюта.

«Никаких пиршеств, салютов, фейерверков, концертов под открытым небом не будет. Жизнь и здоровье жителей и гостей города превыше всего», — отметил Наумов.

Он напомнил, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ограничил массовые мероприятия на открытом воздухе численностью более тысячи человек. Данное решение приняли для антитеррористической защиты жителей и гостей Краснодарского края.



Ранее мэр Краснодара призвал жителей не запускать в городе фейерверки.