В Краснодаре День города отметят без салютов и «пиршеств» — мэр

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэр Краснодара рассказал, что салюты на День города ограничили для безопасности жителей

29 августа «Кубань-Черноморье» со ссылкой на прямой эфир «Радио Краснодар» с мэром Краснодара Евгением Наумовым сообщили, что День города пройдет без концерта на главной площади и салюта.

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«Никаких пиршеств, салютов, фейерверков, концертов под открытым небом не будет. Жизнь и здоровье жителей и гостей города превыше всего», — отметил Наумов.

Он напомнил, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ограничил массовые мероприятия на открытом воздухе численностью более тысячи человек. Данное решение приняли для антитеррористической защиты жителей и гостей Краснодарского края.

Ранее мэр Краснодара призвал жителей не запускать в городе фейерверки.

По данным пресс-службы администрации, в Краснодаре в 2024 году День города отметят 28 сентября.

Как писали Юга.ру, власти Ростова-на-Дону отменили массовые мероприятия на открытом воздухе в честь Дня города.

Безопасность Город Евгений Наумов Концерты Краснодар Праздники СВО Фестивали

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