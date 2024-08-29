В Краснодаре День города отметят без салютов и «пиршеств» — мэр
Мэр Краснодара рассказал, что салюты на День города ограничили для безопасности жителей
29 августа «Кубань-Черноморье» со ссылкой на прямой эфир «Радио Краснодар» с мэром Краснодара Евгением Наумовым сообщили, что День города пройдет без концерта на главной площади и салюта.
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«Никаких пиршеств, салютов, фейерверков, концертов под открытым небом не будет. Жизнь и здоровье жителей и гостей города превыше всего», — отметил Наумов.
Он напомнил, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ограничил массовые мероприятия на открытом воздухе численностью более тысячи человек. Данное решение приняли для антитеррористической защиты жителей и гостей Краснодарского края.
Ранее мэр Краснодара призвал жителей не запускать в городе фейерверки.
По данным пресс-службы администрации, в Краснодаре в 2024 году День города отметят 28 сентября.
Как писали Юга.ру, власти Ростова-на-Дону отменили массовые мероприятия на открытом воздухе в честь Дня города.
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