Громкие звуки. Мэр Краснодара призвал не запускать в городе фейерверки

26 августа в телеграм-канале «Краснодар Телетайп» появились видео, на которых неизвестные запускали фейерверк вблизи многоквартирного дома. Жители, услышавшие посреди ночи выстрелы, испугались и вызвали полицию.

Один из запускавших представился оперуполномоченным отдела уголовного розыска и показал соответствующее удостоверение. Позже выяснилось, что полгода назад мужчину в звании младшего лейтенанта уволили с должности.

Глава Краснодара Евгений Наумов отреагировал на этот инцидент. Он призвал проявлять уважение и понимание, а также отмечать праздники потише.

«А когда закончится СВО, запустим самые яркие фейерверки», — добавил Наумов.

Также глава краевого центра напомнил, что за запуск фейерверков возле жилых комплексов и на крышах домов грозит штраф.