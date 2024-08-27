Громкие звуки. Мэр Краснодара призвал не запускать в городе фейерверки

Краснодарский край

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

Мэр Краснодара прокомментировал запуск фейерверков возле ЖК в центре города

26 августа в телеграм-канале «Краснодар Телетайп» появились видео, на которых неизвестные запускали фейерверк вблизи многоквартирного дома. Жители, услышавшие посреди ночи выстрелы, испугались и вызвали полицию.

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Один из запускавших представился оперуполномоченным отдела уголовного розыска и показал соответствующее удостоверение. Позже выяснилось, что полгода назад мужчину в звании младшего лейтенанта уволили с должности. 

Глава Краснодара Евгений Наумов отреагировал на этот инцидент. Он призвал проявлять уважение и понимание, а также отмечать праздники потише.

«А когда закончится СВО, запустим самые яркие фейерверки», — добавил Наумов.

Также глава краевого центра напомнил, что за запуск фейерверков возле жилых комплексов и на крышах домов грозит штраф.

Как писали Юга.ру, СМИ Новороссийска сообщили о запрете салютов в Абрау-Дюрсо. Однако заммэра только обещал «обсудить со своими».

Евгений Наумов Краснодар Праздники

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