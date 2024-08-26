Новый вид мошенничества. В Краснодарском крае родителям обещают несуществующие выплаты к 1 сентября
Роскачество предупредило россиян о новом виде мошенничества. Родители получают фейковые сообщения о выплатах на подготовку детей к школе. Как избежать обмана?
23 августа ТАСС со ссылкой на Роскачество сообщило, что в России выявили новую схему мошенничества, связанную со выплатами к новому учебному году.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные выплаты на подготовку детей к школе, однако законопроект только прошел регистрацию. 18 августа «Газета.Ru» со ссылкой на Госдуму сообщила, что на федеральном уровне выплаты в 2024 году не предусмотрены.
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества:
На фоне этой новости активизировались мошенники. В родительских группах и чатах аферисты предлагают жертвам перейти по ссылкам якобы для получения выплат к школе.
Далее предлагают родителям заполнить данные банковской карты и оставить номер телефона. В итоге мошенники получают доступ к онлайн-банку.
«Не переходите по подозрительным ссылкам в электронной почте, социальных сетях или мессенджерах. Критически оценивайте сообщения с чрезвычайно выгодными предложениями или, наоборот, тревожные послания, особенно если вас торопят или запугивают», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.