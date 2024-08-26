Новый вид мошенничества. В Краснодарском крае родителям обещают несуществующие выплаты к 1 сентября

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

Роскачество предупредило россиян о новом виде мошенничества. Родители получают фейковые сообщения о выплатах на подготовку детей к школе. Как избежать обмана?

23 августа ТАСС со ссылкой на Роскачество сообщило, что в России выявили новую схему мошенничества, связанную со выплатами к новому учебному году.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные выплаты на подготовку детей к школе, однако законопроект только прошел регистрацию. 18 августа «Газета.Ru» со ссылкой на Госдуму сообщила, что на федеральном уровне выплаты в 2024 году не предусмотрены.

В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества:

На фоне этой новости активизировались мошенники. В родительских группах и чатах аферисты предлагают жертвам перейти по ссылкам якобы для получения выплат к школе. 

Далее предлагают родителям заполнить данные банковской карты и оставить номер телефона. В итоге мошенники получают доступ к онлайн-банку.

«Не переходите по подозрительным ссылкам в электронной почте, социальных сетях или мессенджерах. Критически оценивайте сообщения с чрезвычайно выгодными предложениями или, наоборот, тревожные послания, особенно если вас торопят или запугивают», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Как писали Юга.ру, в 2024 году жители Кубани перевели мошенникам более 800 млн рублей.

По данным полиции, краснодарцев в среднем каждые два часа разводят на деньги телефонные мошенники.

Деньги Мошенничество Школа

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