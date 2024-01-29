В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. На этот раз он связан с налогами

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Федеральная налоговая служба России предупреждает о новых мошеннических рассылках

От имени ФНС неизвестные отправляют электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности. Получателю предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить сведения. Мошенники запрашивают кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для облегчения этой процедуры человеку даже назначают лжеинспектора.

Если не предоставить документы, гражданину угрожают заморозкой счетов до выяснения обстоятельств.

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ФНС России напоминает, что не рассылает подобные сообщения. Налоговая служба рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам. Также ФНС России не совершает телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн.

Ранее в Краснодарском крае появилась новая схема мошенничества через «Систему быстрых платежей». Потенциальная жертва оставляет на сайте заявку на приобретение товара в интернет-магазине. Аферисты звонят покупателю, подтверждают наличие товара и сообщают о возможности купить его со скидкой при условии оплаты через СБП по QR-коду. 

Деньги Мошенничество Налоги

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В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. На этот раз он связан с налогами
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