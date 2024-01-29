В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. На этот раз он связан с налогами

От имени ФНС неизвестные отправляют электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности. Получателю предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить сведения. Мошенники запрашивают кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для облегчения этой процедуры человеку даже назначают лжеинспектора.

Если не предоставить документы, гражданину угрожают заморозкой счетов до выяснения обстоятельств.