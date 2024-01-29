В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. На этот раз он связан с налогами
Федеральная налоговая служба России предупреждает о новых мошеннических рассылках
От имени ФНС неизвестные отправляют электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности. Получателю предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить сведения. Мошенники запрашивают кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для облегчения этой процедуры человеку даже назначают лжеинспектора.
Если не предоставить документы, гражданину угрожают заморозкой счетов до выяснения обстоятельств.
ФНС России напоминает, что не рассылает подобные сообщения. Налоговая служба рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам. Также ФНС России не совершает телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн.
Ранее в Краснодарском крае появилась новая схема мошенничества через «Систему быстрых платежей». Потенциальная жертва оставляет на сайте заявку на приобретение товара в интернет-магазине. Аферисты звонят покупателю, подтверждают наличие товара и сообщают о возможности купить его со скидкой при условии оплаты через СБП по QR-коду.