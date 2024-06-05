В 2024 году жители Кубани перевели мошенникам более 800 млн рублей
Полиция Краснодара рассказала о мошенничестве в регионе и назвала самые популярные методы дистанционных афер
4 июня пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в 2024 году в регионе зарегистрировали около 6 тыс. киберпреступлений. Жители Кубани отдали мошенникам более 800 млн рублей.
На Кубани появился новый вид мошенничества:
На сегодня к уголовной ответственности привлекли 348 таких злоумышленников.
Полиция края также назвала популярные методы дистанционного мошенничества:
- «выгодное» инвестирование сбережений, игра на бирже;
- перевод денег на «безопасные счета», чтобы их сохранить;
- звонок от лжеправоохранителя, который сообщает о попавшем в беду родственнике;
- обман покупателей в интернет-магазинах.
В ведомстве отметили, что предотвратить преступление можно, прервав телефонный звонок.
Напомним, что в марте 2024 года пенсионеров Кубани предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Соцфонда.
Как писали ранее Юга.ру, жительница Краснодара перевела аферистам почти 23 млн рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и ФСБ.