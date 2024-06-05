В 2024 году жители Кубани перевели мошенникам более 800 млн рублей

Полиция Краснодара рассказала о мошенничестве в регионе и назвала самые популярные методы дистанционных афер

4 июня пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в 2024 году в регионе зарегистрировали около 6 тыс. киберпреступлений. Жители Кубани отдали мошенникам более 800 млн рублей.

На Кубани появился новый вид мошенничества: Злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга

На сегодня к уголовной ответственности привлекли 348 таких злоумышленников. Полиция края также назвала популярные методы дистанционного мошенничества: «выгодное» инвестирование сбережений, игра на бирже;

перевод денег на «безопасные счета», чтобы их сохранить;

звонок от лжеправоохранителя, который сообщает о попавшем в беду родственнике;

обман покупателей в интернет-магазинах. В ведомстве отметили, что предотвратить преступление можно, прервав телефонный звонок.