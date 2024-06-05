В 2024 году жители Кубани перевели мошенникам более 800 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото user18526052 на ru.freepik.com
    © Фото user18526052 на ru.freepik.com

Полиция Краснодара рассказала о мошенничестве в регионе и назвала самые популярные методы дистанционных афер

4 июня пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в 2024 году в регионе зарегистрировали около 6 тыс. киберпреступлений. Жители Кубани отдали мошенникам более 800 млн рублей.

На Кубани появился новый вид мошенничества:

На сегодня к уголовной ответственности привлекли 348 таких злоумышленников.

Полиция края также назвала популярные методы дистанционного мошенничества:

  • «выгодное» инвестирование сбережений, игра на бирже;
  • перевод денег на «безопасные счета», чтобы их сохранить;
  • звонок от лжеправоохранителя, который сообщает о попавшем в беду родственнике;
  • обман покупателей в интернет-магазинах. 

В ведомстве отметили, что предотвратить преступление можно, прервав телефонный звонок. 

Напомним, что в марте 2024 года пенсионеров Кубани предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Соцфонда.

Как писали ранее Юга.ру, жительница Краснодара перевела аферистам почти 23 млн рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и ФСБ.

Грабеж Деньги Краснодар Мошенничество Полиция Финансовые махинации

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В 2024 году жители Кубани перевели мошенникам более 800 млн рублей
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