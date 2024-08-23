Краснодарцев каждые два часа разводят на деньги телефонные мошенники

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полиция Краснодара ежедневно регистрирует около 10 случаев телефонного мошенничества

23 августа пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила, что с начала 2024 года полиция зарегистрировали 2665 преступлений в области интернет-мошенничества. Каждый день в городе в фиксируют порядка 10 подобных фактов. Таким образом, примерно каждые два часа один краснодарец становится жертвой развода на деньги.

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Телефонные мошенники зачастую представляются сотрудниками правоохранительных органов, различных госучреждений, банковских и медицинских организаций, социальных служб, инвестиционных фондов и брокерских компаний, оператора сотовой связи и даже работодателями. Аферисты предлагают сделать выгодные финансовые вложения, защитить имеющиеся сбережения, продлить договор, оказать содействие полиции.

Чтобы не стать жерствой телефонных мошенников, лучше не вступать в разговор, если вы не знаете, кто вам звонит. Лучше завершить диалог, даже если человек представился сотрудником полиции, следственного комитета или ФСБ.

Кроме того, всегда нужно проверять информацию от незнакомцев, а не слепо следовать инструкции. Сначала стоить позвонит в банк, родственнику или начальнику, чтобы подтвердить информацию.

Как писали Юга.ру, краснодарская полиция рассказала о новом методе мошенничества. Аферисты крадут деньги с банковских счетов, привязанных к старым сим-картам.

Деньги Краснодар Мошенничество Полиция

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Краснодарцев каждые два часа разводят на деньги телефонные мошенники
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