Краснодарцев каждые два часа разводят на деньги телефонные мошенники

23 августа пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила, что с начала 2024 года полиция зарегистрировали 2665 преступлений в области интернет-мошенничества. Каждый день в городе в фиксируют порядка 10 подобных фактов. Таким образом, примерно каждые два часа один краснодарец становится жертвой развода на деньги.

Телефонные мошенники зачастую представляются сотрудниками правоохранительных органов, различных госучреждений, банковских и медицинских организаций, социальных служб, инвестиционных фондов и брокерских компаний, оператора сотовой связи и даже работодателями. Аферисты предлагают сделать выгодные финансовые вложения, защитить имеющиеся сбережения, продлить договор, оказать содействие полиции.

Чтобы не стать жерствой телефонных мошенников, лучше не вступать в разговор, если вы не знаете, кто вам звонит. Лучше завершить диалог, даже если человек представился сотрудником полиции, следственного комитета или ФСБ.

Кроме того, всегда нужно проверять информацию от незнакомцев, а не слепо следовать инструкции. Сначала стоить позвонит в банк, родственнику или начальнику, чтобы подтвердить информацию.