В центре Краснодара на два дня ограничат движение транспорта

В Краснодаре на участке улицы Гоголя 29 и 30 августа перекроют движение транспорта

Мэрия Краснодара сообщила, что 29 и 30 августа с 6 утра и до 16 часов водители не смогут проехать по участку улицы Гоголя. Движение перекроют от улицы Красноармейской до Красной.

В эти дни в Краснодарской филармонии им. Пономаренко пройдут благотворительные мероприятия для детей из многодетных и опекаемых семей, посвященные Дню знаний.