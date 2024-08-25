В центре Краснодара на два дня ограничат движение транспорта
В Краснодаре на участке улицы Гоголя 29 и 30 августа перекроют движение транспорта
Мэрия Краснодара сообщила, что 29 и 30 августа с 6 утра и до 16 часов водители не смогут проехать по участку улицы Гоголя. Движение перекроют от улицы Красноармейской до Красной.
В эти дни в Краснодарской филармонии им. Пономаренко пройдут благотворительные мероприятия для детей из многодетных и опекаемых семей, посвященные Дню знаний.
В Краснодаре появится новый автобусный маршрут:
Где еще в Краснодаре перекроют движение:
- На улице Седина до 30 августа ограничат движение транспорта из-за ремонта коллектора.
- По этой же причине перекрыли одну их полос на улице Рашпилевской. Работы планируют завершить в сентябре.
- На участке улицы Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до 30 сентября. Перекроют две полосы в сторону Уральской.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов РФ по качеству дорог в 2024 году.
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