В центре Краснодара на два дня ограничат движение транспорта

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на участке улицы Гоголя 29 и 30 августа перекроют движение транспорта

Мэрия Краснодара сообщила, что 29 и 30 августа с 6 утра и до 16 часов водители не смогут проехать по участку улицы Гоголя. Движение перекроют от улицы Красноармейской до Красной.

В эти дни в Краснодарской филармонии им. Пономаренко пройдут благотворительные мероприятия для детей из многодетных и опекаемых семей, посвященные Дню знаний. 

В Краснодаре появится новый автобусный маршрут:

Где еще в Краснодаре перекроют движение:

  • На улице Седина до 30 августа ограничат движение транспорта из-за ремонта коллектора.
  • По этой же причине перекрыли одну их полос на улице Рашпилевской. Работы планируют завершить в сентябре.
  • На участке улицы Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до 30 сентября. Перекроют две полосы в сторону Уральской.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов РФ по качеству дорог в 2024 году.

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В центре Краснодара на два дня ограничат движение транспорта
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