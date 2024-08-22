В Краснодаре на улице Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до октября

На улице Лизы Чайкиной в микрорайоне КСК ограничат проезд по двум полосам

22 августа администрация Краснодара сообщила, что на участке улицы Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до 30 сентября. Автомобилисты не смогут проехать по двум полосам улицы при движении от Сормовской в сторону Уральской около дома № ⅔. Проезд в этом направлении организуют по встречной полосе.

Читайте также: В Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за 5 месяцев

Ограничения связаны с подключением строящегося жилого комплекса к сетям водоснабжения, добавили в администрации.