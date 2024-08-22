В Краснодаре на улице Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до октября

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На улице Лизы Чайкиной в микрорайоне КСК ограничат проезд по двум полосам

22 августа администрация Краснодара сообщила, что на участке улицы Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до 30 сентября.

Автомобилисты не смогут проехать по двум полосам улицы при движении от Сормовской в сторону Уральской около дома № ⅔. Проезд в этом направлении организуют по встречной полосе.

Читайте также:

Ограничения связаны с подключением строящегося жилого комплекса к сетям водоснабжения, добавили в администрации.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Седина до 30 августа ограничат движение транспорта из-за ремонта коллектора.

По этой же причине перекрыли одну их полос на улице Рашпилевской. Работы планируют завершить в сентябре. 

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Новости

Автошколы Краснодара осенью повысят цены на обучение до 30%
В Краснодаре на улице Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до октября
250 тыс. рублей за квадратный метр: на курортах Краснодарского края за год новостройки подорожали на 20%
Власти Ростова-на-Дону отменили массовые мероприятия на открытом воздухе в честь Дня города
Инвестор не будет строить аквапарк на Затоне в Краснодаре — мэрия
На побережье Краснодарского края до конца недели прогнозируют смерчи

Лента новостей

Больше, чем просто книжный
Сегодня, 15:55
Больше, чем просто книжный
Что происходит с магазином «Чарли» после разрушительного пожара
250 тыс. рублей за квадратный метр
Сегодня, 15:27
250 тыс. рублей за квадратный метр
На курортах Краснодарского края за год новостройки подорожали на 20%
На побережье Краснодарского края до конца недели прогнозируют смерчи
Сегодня, 12:41
На побережье Краснодарского края до конца недели прогнозируют смерчи

Реклама на сайте