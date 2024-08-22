В Краснодаре на улице Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до октября
На улице Лизы Чайкиной в микрорайоне КСК ограничат проезд по двум полосам
22 августа администрация Краснодара сообщила, что на участке улицы Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до 30 сентября.
Автомобилисты не смогут проехать по двум полосам улицы при движении от Сормовской в сторону Уральской около дома № ⅔. Проезд в этом направлении организуют по встречной полосе.
Ограничения связаны с подключением строящегося жилого комплекса к сетям водоснабжения, добавили в администрации.
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