В Краснодаре появится новый автобусный маршрут. Когда и где будет ходить транспорт

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

С 1 сентября в Прикубанском округе Краснодара начнет работать автобусный маршрут №66

В июле 2024 года мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что с 1 сентября в городе будет работать новый автобус №66 «улица Московская — улица Петра Кононыхина». Он должен обеспечить транспортную доступность школы №66 в связи с частичной отменой подвоза учеников.

Схема движения автобусного маршрута №66

Схема движения автобусного маршрута №66

Автобус будет проходить через улицы:

  • Московская;
  • Петра Метальникова;
  • Российская;
  • Уссурийская;
  • Яснополянская;
  • Чепигинская;
  • Батуринская;
  • Кирилла Россинского;
  • Краеведа Соловьева;
  • Дорожная;
  • Петра Кононыхина.

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Напомним, что школьники Краснодара получат бесплатные проездные на 50 поездок в месяц в общественном транспорте. Это связано с корректировкой подвоза к школам №11 и № 66.

Как писали Юга.ру, в общественном транспорте Кубани к 2026 году появятся электронные проездные.

Город Дороги Краснодар Общественный транспорт Транспорт Школьники

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В Краснодаре появится новый автобусный маршрут. Когда и где будет ходить транспорт
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