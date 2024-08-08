В Краснодаре появится новый автобусный маршрут. Когда и где будет ходить транспорт
С 1 сентября в Прикубанском округе Краснодара начнет работать автобусный маршрут №66
В июле 2024 года мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что с 1 сентября в городе будет работать новый автобус №66 «улица Московская — улица Петра Кононыхина». Он должен обеспечить транспортную доступность школы №66 в связи с частичной отменой подвоза учеников.
Автобус будет проходить через улицы:
- Московская;
- Петра Метальникова;
- Российская;
- Уссурийская;
- Яснополянская;
- Чепигинская;
- Батуринская;
- Кирилла Россинского;
- Краеведа Соловьева;
- Дорожная;
- Петра Кононыхина.
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Напомним, что школьники Краснодара получат бесплатные проездные на 50 поездок в месяц в общественном транспорте. Это связано с корректировкой подвоза к школам №11 и № 66.
Как писали Юга.ру, в общественном транспорте Кубани к 2026 году появятся электронные проездные.