В Краснодаре появится новый автобусный маршрут. Когда и где будет ходить транспорт

С 1 сентября в Прикубанском округе Краснодара начнет работать автобусный маршрут №66

В июле 2024 года мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что с 1 сентября в городе будет работать новый автобус №66 «улица Московская — улица Петра Кононыхина». Он должен обеспечить транспортную доступность школы №66 в связи с частичной отменой подвоза учеников.

Автобус будет проходить через улицы: Московская;

Петра Метальникова;

Российская;

Уссурийская;

Яснополянская;

Чепигинская;

Батуринская;

Кирилла Россинского;

Краеведа Соловьева;

Дорожная;

Петра Кононыхина.

На дороги выйдут 10 единиц транспорта. Маршрут будет работать по брутто-контракту.



Напомним, что школьники Краснодара получат бесплатные проездные на 50 поездок в месяц в общественном транспорте. Это связано с корректировкой подвоза к школам №11 и № 66.