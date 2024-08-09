В Краснодаре на улице Рашпилевской на два месяца ограничили движение транспорта
В Краснодаре на улице Рашпилевской обрушился коллектор. Из-за ремонта перекроют одну из полос
8 августа замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил, что на улице Рашпилевской обрушился самотечный коллектор, который построили более 60 лет назад.
Специалисты открытым способом заменят трубопровод на глубине пяти метров. На время ремонта на участке улицы Рашпилевской от Гаражной до Дальней будет ограничено движение транспорта по одной полосе в сторону центра города.
Работы планируют завершить в сентябре. На время ремонта отключать воду не будут.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за пять месяцев. Начальная стоимость контракта составляет 502 млн рублей.
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