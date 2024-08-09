В Краснодаре на улице Рашпилевской на два месяца ограничили движение транспорта

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Максима Онищенко
    © Скриншот фото из телеграм-канала Максима Онищенко

В Краснодаре на улице Рашпилевской обрушился коллектор. Из-за ремонта перекроют одну из полос

8 августа замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил, что на улице Рашпилевской обрушился самотечный коллектор, который построили более 60 лет назад. 

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Специалисты открытым способом заменят трубопровод на глубине пяти метров. На время ремонта на участке улицы Рашпилевской от Гаражной до Дальней будет ограничено движение транспорта по одной полосе в сторону центра города.

Работы планируют завершить в сентябре. На время ремонта отключать воду не будут. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за пять месяцев. Начальная стоимость контракта составляет 502 млн рублей. 

ЖКХ Краснодар Ремонт дорог

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