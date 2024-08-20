Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов РФ по качеству дорог в 2024 году

Эксперты составили рейтинг российских регионов по качеству дорог в 2024 году. Кубань вошла в тройку лидеров

12 августа «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов РФ по качеству автомобильных дорог в 2024 году. Выяснилось, что 54,1% из них отвечают нормативным требованиям. В 40 субъектах доля качественных трасс выше, а в 45 — ниже.



В тройке регионов-лидеров по количеству хороших магистралей оказались Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%).

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На последних строчках расположились Волгоградская, Кировская и Архангельская области, где стандартам соответствуют от 15,7% до 29,7% дорог.



Адыгея в данном рейтинге заняла 7 место (77,1%), Дагестан — 10 место (74,2%), Ставропольский край — 19 место (65%), Ростовская область — 32 место (59,3%), а Крым — 71 место (41,2%)