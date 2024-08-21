На одной из центральных улиц Краснодара до 30 августа ограничат движение транспорта
Мэрия Краснодара рассказала о ремонте коллектора на улице Седина. На участке ограничат движение транспорта
21 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что специалисты городского «Росводоканала» отремонтируют коллектор на улице Седина. Во время работ у жителей близлежащих домов отключать воду не будут. Ремонт планируют завершить 30 августа.
«Плановый ремонт сетей позволит предотвратить аварийные ситуации при дальнейшей эксплуатации коллектора и повысит надежность системы водоотведения жителей центральной части города», — рассказал начальник цеха по эксплуатации канализационных сетей и КНС «Росводоканал Краснодар» Игорь Блажевич.
На время ремонта по улице Седина от Ленина до Орджоникидзе частично ограничат движение транспорта .
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним, что в Краснодаре на улице Рашпилевской на два месяца ограничили движение транспорта.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре по улице Постовой ограничил проезд до конца лета.