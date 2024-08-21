На одной из центральных улиц Краснодара до 30 августа ограничат движение транспорта

Мэрия Краснодара рассказала о ремонте коллектора на улице Седина. На участке ограничат движение транспорта

21 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что специалисты городского «Росводоканала» отремонтируют коллектор на улице Седина. Во время работ у жителей близлежащих домов отключать воду не будут. Ремонт планируют завершить 30 августа.

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«Плановый ремонт сетей позволит предотвратить аварийные ситуации при дальнейшей эксплуатации коллектора и повысит надежность системы водоотведения жителей центральной части города», — рассказал начальник цеха по эксплуатации канализационных сетей и КНС «Росводоканал Краснодар» Игорь Блажевич.



На время ремонта по улице Седина от Ленина до Орджоникидзе частично ограничат движение транспорта . Водителей просят заранее планировать свой маршрут.