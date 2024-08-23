В Краснодаре 28 августа отроют первую в России Аллею славы бокса

28 августа в Краснодаре на пересечении улиц Сормовской и Старокубанской состоится открытие Аллеи славы бокса ЮФО

Пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила об открытии Аллеи славы бокса в Краснодаре. Мероприятие пройдет 28 августа. В нем примут участие боксеры ЮФО и общественные деятели. Открытие проведет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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100-метровую Аллею украсит 41 именная звезда боксеров ЮФО, участвующих в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Рядом с каждой фамилией нанесут оттиск кулака чемпиона и QR-код, ведущий на сайт с его биографией. Еще девять звезд оставят пустыми для имен новых победителей.



Главным арт-объектом Аллеи станет бронзовая скульптура «Будущий чемпион». Проект Аллеи славы бокса ЮФО получил одобрение на IV всероссийском боксерском форуме в Серпухове. Торжественное открытие начнется в 18:00. Вход свободный.