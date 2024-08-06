В Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за 5 месяцев. Сейчас ищут подрядчика

5 августа «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные сайта госзакупок сообщили, что в регионе ищут подрядчика для ремонта дорог в Краснодаре, Горячем Ключе и Динском районе. Начальная стоимость контракта составляет 502 млн рублей.



Подрядчик должен будет отремонтировать в Краснодаре 83 км дорог, в Динском районе — 201 км, а в Горячем Ключе — 150 км. Это трассы Краснодар — Ейск, Краснодар — граница Ставропольского края, Колосистый — Новотитаровская, подъезд к поселку Лорис и другие.