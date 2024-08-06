В Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за 5 месяцев. Сейчас ищут подрядчика

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На ремонт дорог в Краснодаре, Горячем Ключе и Сочи выделят более 1,1 млрд рублей

5 августа «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные сайта госзакупок сообщили, что в регионе ищут подрядчика для ремонта дорог в Краснодаре, Горячем Ключе и Динском районе. Начальная стоимость контракта составляет 502 млн рублей. 

Подрядчик должен будет отремонтировать в Краснодаре 83 км дорог, в Динском районе — 201 км, а в Горячем Ключе — 150 км. Это трассы Краснодар — Ейск, Краснодар — граница Ставропольского края, Колосистый — Новотитаровская, подъезд к поселку Лорис и другие.

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Аналогичные работы стоимостью 649 млн рублей необходимо провести в Сочи (217 км дорог).

Завершить ремонт подрядчик должен до 28 декабря 2024 года.

Напомним, что в Адыгее на подъезде к Кавказскому заповеднику с сентября введут реверсивное движение.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Уральской до ноября перекрыли две полосы.

Горячий Ключ Деньги Динской район Дороги Ейский район Инфраструктура Капремонт Краснодар Ремонт дорог Сочи

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