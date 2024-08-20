Фонд «ТОЧНО Добро» обновил спортивные и игровые площадки в краснодарском ЖК «Империал»

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Краснодарский край

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  • © Фото Артема Гыченкова
    © Фото Артема Гыченкова

Благотворительный фонд «ТОЧНО Добро» (основатель — Николай Амосов) модернизировал спортивные и игровые площадки в краснодарском ЖК «Империал»

Благотворительный фонд «ТОЧНО Добро» входит в группу компаний ТОЧНО. «Империал» — первый жилой комплекс девелопера. На территории ЖК реконструировали прогулочную, игровую и спортивную зоны. В благотворительный проект вложили более 30 млн рублей.

В  рекреационном кластере появились новые зеленые зоны и места для отдыха со скамьями, качелями и перголами.

Для детей фонд «ТОЧНО Добро» построил и оборудовал новые игровые площадки с горками и качелями. Для безопасности эти зоны оснастили современным резиновым покрытием.

  • © Фото Артема Гыченкова
    © Фото Артема Гыченкова

Масштабная реконструкция коснулась и спортивных зон. Футбольное поле покрыли искусственным газоном и оснастили новыми воротами. Вокруг поля модернизировали ограждение и оборудовали дополнительное освещение. В воркаут-зоне установили 10 новых сертифицированных тренажеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. На оборудовании разместили QR-код со ссылкой на видеоинструкцию. 

На празднике в честь открытия площадок фонд «ТОЧНО Добро» организовал для жителей и гостей ЖК «Империал» праздник с конкурсами, играми, эстафетами и бесплатным угощением.

  • © Фото Артема Гыченкова
    © Фото Артема Гыченкова

Открытый и крытые бассейны, спа, бани:

С торжественной речью на мероприятии выступила директор благотворительного фонда Марина Нудьга: «Мы верим, что подаренные фондом площадки помогут жителям развить добрососедские отношения. Наша цель — не только построить современное и безопасное пространство для людей, но и в дальнейшем поддерживать спортивную и игровую среду в городе». 

ТОЧНО регулярно благоустраивает общественные городские пространства. Так, в 2019 году девелопер построил «Бородинский бульвар» вдоль Ботанического сада КубГУ. Сейчас фонд завершает его реконструкцию.

В 2021 году в микрорайоне «Родные просторы» в поселке Знаменском группа компаний создала ландшафтный парк и реконструировала спортплощадку в парке «Солнечный остров» (а в этом году обновила ее инфраструктуру).

В 2023-м ТОЧНО построила и передала городу первую универсальную инклюзивную площадку для спорта и игр в Городском саду «Карасунский» (вдоль улицы Сормовской). Другая инклюзивная зона с тренажерами площадью 90 кв. метров появилась в ЖК «Абрикосово». 

Еще один бульвар появится в Краснодаре на улице Сормовской от Сормовского кольца до улицы Лизы Чайкиной, близ жилого комплекса «Патрики».

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