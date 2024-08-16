Краснодарский «Парк облаков» будет в 2,5 раза больше, чем Японский сад

Новая локация в парке «Краснодар» будет больше Японского сада

16 августа пресс-служба парка «Краснодар» сообщила , что общая площадь новой локации — «Парка облаков» — займет 19 гектаров. Это в 2,5 раза больше, чем Японский сад.

Напомним, «Парк облаков» начали строить в апреле 2023 года. Старую лесополосу на улице Тихорецкой превратили в новую прогулочную зону, где много деревьев, зелени и дорожек. Там установили широкие качели, скамейки-лежаки, деревянные кресла, лавочки необычных форм.

В вечернее время парк преображается за счет необычной подсветки на стволах деревьев в виде обручей. Новая локация находится между Японским садом и дубовой аллеей.