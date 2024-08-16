Краснодарский «Парк облаков» будет в 2,5 раза больше, чем Японский сад

Краснодарский край

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  • © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года
    © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Новая локация в парке «Краснодар» будет больше Японского сада

16 августа пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что общая площадь новой локации — «Парка облаков» — займет 19 гектаров. Это в 2,5 раза больше, чем Японский сад.

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Напомним, «Парк облаков» начали строить в апреле 2023 года. Старую лесополосу на улице Тихорецкой превратили в новую прогулочную зону, где много деревьев, зелени и дорожек. Там установили широкие качели, скамейки-лежаки, деревянные кресла, лавочки необычных форм. 

В вечернее время парк преображается за счет необычной подсветки на стволах деревьев в виде обручей. Новая локация находится между Японским садом и дубовой аллеей.

Как писали Юга.ру, в сочинском парке 80-летия Краснодарского края установили скульптуру кота-учёного из сказки Александра Пушкина. Она огромная и странная.

Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Японский сад

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Краснодарский «Парк облаков» будет в 2,5 раза больше, чем Японский сад
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