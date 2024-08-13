В Дагестане из-за дождей разрушились мосты и дороги. Жители одного района чинят их сами
Непогода повредила дороги в четырех районах на юге Дагестана. В Агульском жители сами восстанавливают разрушенную ливнями дорогу
С 10 по 12 августа на Дагестан обрушилась непогода. 13 августа пресс-служба «Дагестанавтодор» сообщила, что обильные осадки разрушили мост и дороги в регионе. В связи с этим девять населенных пунктов Цумадинского района остались без транспортного сообщения.
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«В связи с прошедшим 12 августа обильным ливневым дождем без транспортного сообщения в Цумадинском районе остались девять населенных пунктов: Сантлада, Хонох, Хварши, Инхоквари, Верхний Хваршини, Цихалак, Хушет, Саситли, Кеди. Селевыми потоками разрушен временный мост на 9 км, водопропускные трубы и полки дорог», — рассказали в компании.
В пресс-службе уточнили, что работы по восстановлению полок дорог и искусственных сооружений начнут после спада уровня воды в реке.
Также из-за переувлажнения грунтов обвал скальных пород произошел в Шамильском районе, где из-за продолжающегося камнепада работы по расчистке дороги перенесли на 13 августа. В Тляратинском районе дорогу «Ланда — Балагида — Харада» закрыли из-за схода селевых потоков на проезжую часть.
10 августа телеграм-канал «Голос Дагестана» опубликовал фото с жителями Агульского района, которые сами восстанавливают дорогу после обильных осадков. На кадрах видно, как несколько десятков мужчин с лопатами прокладывают новый участок взамен обвалившегося.
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