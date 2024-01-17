Отсутствие дорог, заросли амброзии и переполненные мусорки. Что происходит в поселке под Краснодаром?

Согласно переписи 2020 года, в Лазурном проживает 6 тыс. человек. Как сообщает Эльвира, большая часть поселка — это земли для многодетных семей. Здесь идет активное строительство и заселение. Но людям тяжело там жить из-за отсутствия дорог:



«Многочисленные жалобы в местную администрацию, официальные и неофициальные, ни к чему не приводят. Ответ по дорогам: или администрация отсыпает гравийкой все дороги и более никак их не касается в течение многих лет. Либо ждем застройки всего поля домами и нам кладут асфальтированные дороги. Но люди не могут строиться из-за отсутствия дорог.



Строят те, кто находится ближе к старому поселку Лазурному и за свой счет отсыпают дороги щебнем. За последние 3 года жителями потрачено более 700 тыс. личных средств на отсыпку дорог щебнем, чтобы иметь возможность не тонуть в грязи. Это примерно 500 — 600 метров дороги».



Жители поселка Лазурного обращались к властям Краснодара по вопросу дорог. Вот, что им ответили: