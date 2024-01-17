Отсутствие дорог, заросли амброзии и переполненные мусорки. Что происходит в поселке под Краснодаром?
Жители поселка Лазурный на северо-востоке Краснодара пожаловались на плохие дороги, проблемы с выкосом амброзии и вывозом мусора
17 января жительница поселка Лазурного Эльвира Борискина обратилась в редакцию Юга.ру с просьбой рассказать о проблемах муниципалитета. По ее словам, в данном пригороде Краснодара копятся свалки, переполнены школы и не заасфальтированы дороги.
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«Вся инфраструктура перегружена, в упадке. Нет никакого развития социальной сферы. Школа 38 переполнена втрое, учащиеся начальной школы учатся в три смены», — поделилась жительница поселка Лазурного.
Согласно переписи 2020 года, в Лазурном проживает 6 тыс. человек. Как сообщает Эльвира, большая часть поселка — это земли для многодетных семей. Здесь идет активное строительство и заселение. Но людям тяжело там жить из-за отсутствия дорог:
«Многочисленные жалобы в местную администрацию, официальные и неофициальные, ни к чему не приводят. Ответ по дорогам: или администрация отсыпает гравийкой все дороги и более никак их не касается в течение многих лет. Либо ждем застройки всего поля домами и нам кладут асфальтированные дороги. Но люди не могут строиться из-за отсутствия дорог.
Строят те, кто находится ближе к старому поселку Лазурному и за свой счет отсыпают дороги щебнем. За последние 3 года жителями потрачено более 700 тыс. личных средств на отсыпку дорог щебнем, чтобы иметь возможность не тонуть в грязи. Это примерно 500 — 600 метров дороги».
Жители поселка Лазурного обращались к властям Краснодара по вопросу дорог. Вот, что им ответили:
По данным местной жительницы, в поселке систематически не вывозят мусор и на улицах скапливаются свалки:
Также Эльвира сообщила, что летом в поселок Лазурный не отчищают от амброзии. Косили ее один раз в начале сентября 2023 года. Однако на улицах все еще остались заросли:
«Все лето мы ею дышали. Были случаи сильных аллергических реакций, и люди не могли жить в своих домах».
Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара не разрешили жителям проводить митинг, связанный с проблемами с отоплением.