В Краснодаре появится автокинотеатр. Его хотят открыть весной 2025 года

Автокинотеатр появится в Краснодаре на новой событийной площадке

12 августа начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская в интервью телеканалу «Краснодар» сообщила , что в кубанской столице появится автомобильный кинотеатр. Его возведут на новой событийной площадке, которую строят на месте бывшего авторынка на улице Обрывной.

Кроме кинотеатра, там разместят амфитеатр, детские зоны, парковку, фуд-корт и пространство для проведения музыкальных и гастрономических фестивалей. Общая площадь площадки составит больше 10 га: 5 га основной зоны и 5,5 га зеленой территории.

Объект планируют открыть весной 2025 года. В честь этого власти хотят провести масштабный гастрофестиваль.