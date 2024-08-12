В Краснодаре появится автокинотеатр. Его хотят открыть весной 2025 года

Краснодарский край

Распечатать

  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

Автокинотеатр появится в Краснодаре на новой событийной площадке

12 августа начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская в интервью телеканалу «Краснодар» сообщила, что в кубанской столице появится автомобильный кинотеатр. Его возведут на новой событийной площадке, которую строят на месте бывшего авторынка на улице Обрывной.

Читайте также:

Кроме кинотеатра, там разместят амфитеатр, детские зоны, парковку, фуд-корт и пространство для проведения музыкальных и гастрономических фестивалей. Общая площадь площадки составит больше 10 га: 5 га основной зоны и 5,5 га зеленой территории.

Объект планируют открыть весной 2025 года. В честь этого власти хотят провести масштабный гастрофестиваль.

Как писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» в августе бесплатно покажут новые фильмы и сериалы.

Благоустройство Город Инфраструктура Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения Строительство

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Синяя тюрьма»
В Краснодаре появится автокинотеатр. Его хотят открыть весной 2025 года
В Краснодарском крае нашли фрагмент половецкого изваяния XIII-XV веков
10 человек на квадратный метр: пляжи Анапы, Новороссийска и Геленджика стали самыми перегруженными
«Звездный дождь»: жители Краснодара смогут увидеть в небе метеорный поток Персеиды
Застрявшим в Анапе туристам советуют взять трансфер до Сочи или Москвы

Лента новостей

Реклама на сайте