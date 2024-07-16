В Краснодаре на улице Обрывной появится событийная площадка с амфитеатром и фуд-кортами

16 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале о благоустройстве досуговых и социальных объектов на улице Обрывной в микрорайоне Черемушки. Раньше там был пустырь и заброшенные помещения авторынка.

По словам главы города, в декабре 2024 года специалисты завершат основные работы на событийной площадке площадью более 5 га. Сейчас к месту строительства подводят воду, электричество и канализационные сети. Параллельно благоустраивают зеленую зону на 5,5 га.



Здесь планируют разместить более 10 га территорий отдыха с амфитеатром, парковками, фуд-кортами, детской площадкой, административно-бытовым комплексом и туалетами.



«Площадка находится в стороне от жилого массива. Поэтому важно обеспечить ее охрану. Поручил поставить не только камеры наблюдения, но и охранные помещения, чтобы гарантировать безопасность. По периметру появится освещение», — рассказал Наумов.