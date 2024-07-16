В Краснодаре на улице Обрывной появится событийная площадка с амфитеатром и фуд-кортами

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/3710
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/3710

Мэр Краснодара рассказал о благоустройстве досуговых и социальных объектов на улице Обрывной

16 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале о благоустройстве досуговых и социальных объектов на улице Обрывной в микрорайоне Черемушки. Раньше там был пустырь и заброшенные помещения авторынка.

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По словам главы города, в декабре 2024 года специалисты завершат основные работы на событийной площадке площадью более 5 га. Сейчас к месту строительства подводят воду, электричество и канализационные сети. Параллельно благоустраивают зеленую зону на 5,5 га.

Здесь планируют разместить более 10 га территорий отдыха с амфитеатром, парковками, фуд-кортами, детской площадкой, административно-бытовым комплексом и туалетами.

«Площадка находится в стороне от жилого массива. Поэтому важно обеспечить ее охрану. Поручил поставить не только камеры наблюдения, но и охранные помещения, чтобы гарантировать безопасность. По периметру появится освещение», — рассказал Наумов.

Напомним, что в 2024 году власти Краснодара планируют начать строительство нового района недалеко от поселка Знаменского.

Как писали ранее Юга.ру, мэрия Краснодара пообещала запустить малое кольцо «Городской электрички» в 2026 году.

Благоустройство Город Инфраструктура Краснодар Краснодарская агломерация Строительство

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