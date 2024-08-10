В амфитеатре парка «Краснодар» в августе бесплатно покажут новые фильмы и сериалы

Парк «Краснодар» анонсировал новый сезон кинопоказов под открытым небом. Бесплатно и без регистрации можно будет посмотреть российские фильмы и сериалы.

Как писали Юга.ру, с 18 июля по 14 августа в амфитеатре «Краснодара» пройдут четыре концерта Luminary. Организаторы привезут две программы — «Симфония любви и 1000 свечей» и «Величайшие саундтреки и 1000 свечей».