В амфитеатре парка «Краснодар» в августе бесплатно покажут новые фильмы и сериалы
В амфитеатре парка «Краснодар» стартовал новый сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом (6+)
Парк «Краснодар» анонсировал новый сезон кинопоказов под открытым небом. Бесплатно и без регистрации можно будет посмотреть российские фильмы и сериалы.
Расписание:
- 22 августа в 19:30 — «Родные люди» (первый сезон, 2-5 серии, 18+);
- 29 августа в 18:00 — «Мой друг мистер Персиваль» (6+);
- 29 авугста в 20:00 — «Как я познакомился со своей мамой» (первый сезон, 1-3 серии, 16+);
- 6 сентября в19:00 — «ШКЛТ» (второй сезон, 1-6 серии, 12+)
- 6 сентября в 20:00 — «Любопытная Варвара» (первый сезон, 1-3 серии, 6+);
- 20 сентября в 19:30 — «Политех» (первый сезон, 1-4 серии, 16+).
Как писали Юга.ру, с 18 июля по 14 августа в амфитеатре «Краснодара» пройдут четыре концерта Luminary. Организаторы привезут две программы — «Симфония любви и 1000 свечей» и «Величайшие саундтреки и 1000 свечей».
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