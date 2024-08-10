Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом фэнтези «Ворон»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ворон» © Скриншот видео с YouTube-канала stryder HD
    Кадр из трейлера к фильму «Ворон» © Скриншот видео с YouTube-канала stryder HD

В Краснодаре 20 августа состоится специальный показ нового фильма «Ворон». Зрители обсудят его со стилистом Ириной Дурлештер (18+)

Краснодарская сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 20 августа показ фэнтезийного экшна «Ворон». Это ремейк одноименной ленты 1994 года и новая экранизация известного графического романа Джеймса О’Барра.

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Уличная банда с особой жестокостью разделалась с гитаристом Эриком Дрэйвеном и его девушкой. Парень застревает между мирами и год спустя возвращается с того света. Отныне он Ворон. И теперь его главная цель — отомстить.

Роли в фильме исполнили Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер, Изабелла Вэй, Сами Буажила, Дэвид Боулз, Джим Хай. Режиссером выступил Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»).

Показ состоится в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». После просмотра пройдет обсуждение ленты со стилистом Ириной Дурлештер.

Как писали Юга.ру, «Один театр» Краснодара продолжит показывать известные картины для взрослых и мультфильмы для детей. 

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом фэнтези «Ворон»
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