Застрявшим в Анапе туристам советуют взять трансфер до Сочи или Москвы

АТОР советует оставшимся в Анапе туристам ехать на машине или автобусе до Сочи или Москвы

9 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) посоветовала туристам, оставшимся в Анапе, воспользоваться трансфером на машине до Сочи или автобусами до Москвы. По словам экспертов, дефицит и подорожание билетов связан с высоким спросом на семейный отдых у моря и деятельностью перекупщиков.

Предыстория: 6 августа анапские туристы пожаловались на высокие цены на билеты — более 70 тыс. рублей с человека. Из-за этого отдыхающие не могут вернуться домой на поезде. Вице-президент РСТ заявил, что билеты нужно было покупать заранее. Он порекомендовал туристам отправляться из Анапы домой на автобусе. 7 августа в дело вмешалась Южная транспортная прокуратура. Ведомство организовало проверку соблюдения прав пассажиров и запустило «горячую линию».

В АТОР отметили, что сложившаяся ситуация с билетами наблюдается не первый год. Особенно острой она была летом 2023 года, когда билеты в Анапу и обратно продавали за 45 суток из-за работ на железной дороге. В 2024-м билеты можно купить за 90 суток, но к улучшениям в логистике это не привело.

Одиночные билеты в купе или в плацкарте, а также места в люксе можно найти. Однако такие варианты не подходят для семей, особенно с одним-двумя детьми.

АТОР рекомендует туристам, оставшимся в Анапе, доехать на машине до Сочи, чтобы уже оттуда улететь на самолете. Однако это дорогой вариант. Дешевле будет добраться из Анапы в Москву и другие города на автобусе.

«На автобусы в августе повышенный спрос, но совершенно реально купить билеты с большим выбором времени отправления и мест на дату через 2-3 дня от текущей», — добавили в АТОР.