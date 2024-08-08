Россияне застряли в Анапе из-за подорожавших билетов на поезда. Вице-президент РСТ сказал, что покупать надо было заранее

Многие отдыхающие в Анапе не могут вернуться домой из-за подорожавших билетов. Туристам рекомендуют ехать домой на автобусах

6 августа «Московский комсомолец» сообщил, что отдыхающие в Анапе туристы жалуются на высокие цены на билеты. Из-за этого они не могут вернуться домой на поезде. Напомним, аэропорт Анапы закрыт с февраля 2022 года. В августе из Анапы доступны только дорогие стыковочные рейсы с билетами стоимостью более 70 тыс. рублей с человека. Например, 10 августа есть в наличии билеты в Москву стоимостью от 78 тыс. рублей.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

В Нижний Новгород с пересадками можно уехать, заплатив от 35 тыс. рублей за билет. Поездка в Санкт-Петербург обойдется от 18 тыс. рублей, в Новосибирск — от 16 тыс. рублей.

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

© Скриншот с сайта ticket.rzd.ru

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«Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать. Я оставила [заявку] и вот получила вариант — 73 500 рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове! Рассылаю теперь по знакомым, все думают шутка, но это, увы, правда!», — рассказала изданию Влада, отдыхающая в Анапе с сыном. В свободной продаже остались только билеты для домашних животных по 2600 рублей. Купить их можно при условии, что питомцы отправятся домой без хозяина и их по приезде встретят.

7 августа вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин объяснил высокие цены на билеты из Анапы сложностями с логистикой. Он сообщил, что решено добавить несколько поездов по этому направлению. Также он напомнил, что есть автобусные туры. По словам Барзыкина, туристам стоило заранее продумать свой путь домой. «Как минимум надо покупать билет туда и обратно. А что я должен сделать? Купить им билеты? Если им, условно, 20-го числа уезжать, а они 10-го кинулись покупать билеты, то это будет сложно всё-таки», — цитирует NEWS.ru слова Барзыкина. 7 августа стало известно, что Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров из-за повышения стоимости и недостаточного количества билетов на поезда дальнего следования.