Прокуратура запустила «горячую линию» для пассажиров РЖД. Туристы жаловались, что не могут уехать из Анапы

Предыстория: 6 августа анапские туристы пожаловались на высокие цены на билеты. Из-за этого отдыхающие не могут вернуться домой на поезде. Ситуацию прокомментировал вице-президент РСТ и заявил, что билеты нужно было покупать заранее. Он порекомендовал туристам отправляться из Анапы домой на автобусе. 7 августа в дело вмешалась Южная транспортная прокуратура. Ведомство организовало проверку соблюдения прав пассажиров из-за повышения стоимости и недостаточного количества билетов на поезда дальнего следования.

9 августа пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила о запуске «горячей линии» для туристов, следующих с Черноморского побережья. Граждане могут пожаловаться на нарушение прав пассажиров, санитарно-эпидемиологическую обстановку в вагонах, стоимость и количество билетов на поезда. Рассказать о нарушениях можно по телефонам: 8-919-899-87-33 , 8-918-599-11-79 , 8-919-899-87-43 .

8 августа после массовых жалоб туристов из Анапы на нехватку билетов в пресс-службе РЖД заявили, что спрос на южное направление в 2024 году «беспрецедентно высокий». В компании отмечают, что с мая по июль ФПК уже перевезла более 6,3 млн пассажиров (+3,9% к 2023 году), а «Гранд Сервис Экспресс» — 1,7 млн (+15%).

Всего в курортный сезон в продажу запустили 17 млн билетов в сообщении с Черноморским побережьем. Из них с мая по сентябрь около 14,4 млн мест (+2,4%, или 344 тыс. мест к 2023 году) продали в ФПК, еще 2,6 млн мест (+3%) — в «Гранд Сервис Экспресс». Количество билетов в Анапу из разных городов России увеличили на 147 тыс. по сравнению с прошлым годом, то есть до 3,3 млн.

Только за первую неделю августа ФПК перевезли в сообщении с югом России более 600 тыс. пассажиров (+0,3% к 2023 году). Также РЖД назначили на южное направление рекордное количество поездов с максимально возможным числом вагонов — 164 пары. За летний сезон они сделают более 36 тыс. рейсов.

«Учитывая высокий спрос, рекомендуем планировать свои поездки заранее, покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда. Если прямых билетов не осталось, стоит рассмотреть возможность поездки с пересадками, в том числе внутри поезда», — посоветовал перевозчик пассажирам.