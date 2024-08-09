Заползают в дома и на участки. В Краснодарском крае фиксируют нашествие змей

В Краснодарском крае с 5 по 9 августа спасатели выезжали на отлов змей семь раз

9 августа пресс-служба «Кубань-СПАС» сообщила, что за пять дней специалисты выезжали на отлов змей семь раз. В большинстве случаев активность рептилий зафиксировали на побережье Черного и Азовского морей.

«Прямо на сапборд выскакивают»: В Краснодарском крае заметили нашествие креветок

Пресмыкающиеся заползают в подвалы частных домов и в сараи. Встречаются они и на участках в местах хранения садового инвентаря и прочих укромных местах. Рептилий ловят и выпускают в естественную среду обитания вдали от населенных пунктов.