Заползают в дома и на участки. В Краснодарском крае фиксируют нашествие змей
В Краснодарском крае с 5 по 9 августа спасатели выезжали на отлов змей семь раз
9 августа пресс-служба «Кубань-СПАС» сообщила, что за пять дней специалисты выезжали на отлов змей семь раз. В большинстве случаев активность рептилий зафиксировали на побережье Черного и Азовского морей.
«Прямо на сапборд выскакивают»:
Пресмыкающиеся заползают в подвалы частных домов и в сараи. Встречаются они и на участках в местах хранения садового инвентаря и прочих укромных местах. Рептилий ловят и выпускают в естественную среду обитания вдали от населенных пунктов.
Как писали Юга.ру, спасатели рекомендуют жителям региона самостоятельно не вступать в контакт со змеями, а обращаться к экспертам.
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