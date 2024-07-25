«Прямо на сапборд выскакивают». В Краснодарском крае заметили нашествие креветок

Краснодарский край

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  • © Фото Ar rouz, wikipedia.org
    © Фото Ar rouz, wikipedia.org

У берега Азовского моря в Краснодарском крае туристы отмечают небывалое распространение креветок

20 июля блогер Стас Калиниченко опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое на Ейской косе. На кадрах видно, что в Азовском море большое количество креветок, рыб-игл и мальков.

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«Ребята, у нас вода кипяток, и смотрите, что творится за кормой. Креветки плавают, прямо на сапборд выскакивают. Можно руками ловить», — говорит на видео Калиниченко.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал lenta.ru, что такое количество креветок может быть связано с обилием планктона. Однако, по его словам, ракообразные могли сами мигрировать или их прибило течением.

По информации Краснодарского гидрометцентра, вода в Азовском море прогрелась до 27 °С.

Как писали Юга.ру, ранее в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Сочи заметили большое количество медуз. 

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