«Прямо на сапборд выскакивают». В Краснодарском крае заметили нашествие креветок

20 июля блогер Стас Калиниченко опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое на Ейской косе. На кадрах видно, что в Азовском море большое количество креветок, рыб-игл и мальков.

«Ребята, у нас вода кипяток, и смотрите, что творится за кормой. Креветки плавают, прямо на сапборд выскакивают. Можно руками ловить», — говорит на видео Калиниченко.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал lenta.ru, что такое количество креветок может быть связано с обилием планктона. Однако, по его словам, ракообразные могли сами мигрировать или их прибило течением.

По информации Краснодарского гидрометцентра, вода в Азовском море прогрелась до 27 °С.