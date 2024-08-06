«Один театр» проведёт благотворительную лекцию в пользу магазинов, пострадавших от пожара в Краснодаре
В краснодарском «Одном театре» проведут лекцию о высоком искусстве и массовой культуре (12+)
5 августа актер и режиссер Алексей Мосолов сообщил, что «Один театр» совместно с кофейней «Тепло» организуют благотворительную лекцию о массовой культуре и ее взаимодействии с высоким искусством.
Филолог и руководитель литературно-драматургической части Краснодарского театра драмы Настасья Пономарева расскажет, как искусство воспринимали в разные эстетические эпохи и почему в рекламе кваса используют «Половецкую пляску» Бородина из оперы «Князь Игорь», а на футболках печатают картины Айвазовского и Васнецова.
«Картина ужасающая»:
«Впереди у ребят большой и сложный путь, который они обязательно преодолеют. А мы с вами можем им в этом помочь. Мы решили прочитать благотворительную лекцию, а все собранные деньги перевести в помощь книжному «Чарли» и его соседям.
Всем пришедшим на мероприятие ребята из кофейни сделают скидку на напитки. Подробности вы сможете узнать у бариста», — отметили в театре.
Стоимость — 500 рублей, предварительная запись не нужна. Лекция пройдет 11 августа в 16:30 в фойе «Одного театра» по адресу: улица Коммунаров 268, литер В.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара 31 июля произошел крупный пожар в жилом доме. Огонь перекинулся на здание, где расположены керамическая мастерская и ресейл-площадка благотворительного фонда «Открытая среда», магазин «Чарли» и растенишная «Ботанка».
1 августа владелица книжного Анна Кадикова объявила сбор средств для всех пострадавших резидентов.