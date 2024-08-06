«Один театр» проведёт благотворительную лекцию в пользу магазинов, пострадавших от пожара в Краснодаре

В краснодарском «Одном театре» проведут лекцию о высоком искусстве и массовой культуре (12+)

5 августа актер и режиссер Алексей Мосолов сообщил , что «Один театр» совместно с кофейней «Тепло» организуют благотворительную лекцию о массовой культуре и ее взаимодействии с высоким искусством. Филолог и руководитель литературно-драматургической части Краснодарского театра драмы Настасья Пономарева расскажет, как искусство воспринимали в разные эстетические эпохи и почему в рекламе кваса используют «Половецкую пляску» Бородина из оперы «Князь Игорь», а на футболках печатают картины Айвазовского и Васнецова.

«Впереди у ребят большой и сложный путь, который они обязательно преодолеют. А мы с вами можем им в этом помочь. Мы решили прочитать благотворительную лекцию, а все собранные деньги перевести в помощь книжному «Чарли» и его соседям.

Всем пришедшим на мероприятие ребята из кофейни сделают скидку на напитки. Подробности вы сможете узнать у бариста», — отметили в театре.

Стоимость — 500 рублей, предварительная запись не нужна. Лекция пройдет 11 августа в 16:30 в фойе «Одного театра» по адресу: улица Коммунаров 268, литер В.