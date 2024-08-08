В центре Краснодара может обрушиться стена сгоревшего жилого дома

Жильцов дома на улице Красной, где произошел пожар, предупредили об угрозе обрушения стены. Спасатели начали демонтаж здания

7 июля МЦУ Краснодара сообщило об угрозе обрушения стены в здании на Красной, 69. Напомним, вечером 31 июля загорелся жилой многоквартирный дом. Огонь распространился на площади 300 кв. метров. Никто из жителей не пострадал.

«По сообщению заявителя, есть угроза падения стены здания после пожара по улице Красная, 69. Направлены представители департамента городского хозяйства, администрации Западного округа, управления по жилищным вопросам», — сообщает МЦУ.