В центре Краснодара может обрушиться стена сгоревшего жилого дома
Жильцов дома на улице Красной, где произошел пожар, предупредили об угрозе обрушения стены. Спасатели начали демонтаж здания
7 июля МЦУ Краснодара сообщило об угрозе обрушения стены в здании на Красной, 69. Напомним, вечером 31 июля загорелся жилой многоквартирный дом. Огонь распространился на площади 300 кв. метров. Никто из жителей не пострадал.
«По сообщению заявителя, есть угроза падения стены здания после пожара по улице Красная, 69. Направлены представители департамента городского хозяйства, администрации Западного округа, управления по жилищным вопросам», — сообщает МЦУ.
«Картина ужасающая»:
Позже МЦУ добавило, что спасатели начали демонтировать поврежденную часть крыши дома. Сегодня, 8 августа, пройдет собрание с собственниками.
Как писали Юга.ру, во время пожара 31 июля огонь перекинулся на крышу соседнего здания, где расположены керамическая мастерская и ресейл-площадка благотворительного фонда «Открытая среда», книжный магазин «Чарли» и растенишная «Ботанка».
1 августа владелица книжного Анна Кадикова объявила сбор средств для всех пострадавших резидентов.