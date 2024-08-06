«Игра престолов» на минималках. В сети появился трейлер сериала «Этерна»

«Этерна» может прийтись по вкусу поклонникам знаменитой «Игры престолов» и других подобных сериалов. Действие развернётся в альтернативной Европе XVII века. Династия Олларов захватила трон в Талиге. Законный наследник престола находится в изгнании и вступает в борьбу с сыном убитого бунтаря.

В первом сезоне будет шесть серий. Релиз «Этерны» запланирован на 2025 год