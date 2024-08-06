«Игра престолов» на минималках. В сети появился трейлер сериала «Этерна»

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  • Кадр из трейлера к фэнтези-сериалу «Этерна» © Скриншот видео с YouTube-канала «Кинопоиск Премьеры», www.youtube.com/@user-be3kb8ny3m
    Кадр из трейлера к фэнтези-сериалу «Этерна» © Скриншот видео с YouTube-канала «Кинопоиск Премьеры», www.youtube.com/@user-be3kb8ny3m

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил тизер-трейлер фэнтези-сериала «Этерна» (18+)

YouTube-канал «Кинопоиск Премьеры» поделился коротким роликом масштабного российского проекта «Этерна». В основе фэнтези лежит цикл романов «Отблески Этерны» русскоязычной писательницы и журналистки Веры Камши.

Главные роли исполнили Юрий Чурсин, Иван Трушин, Антон Рогачев, Павел Чинарев, Евгений Стычкин, Валентина Ляпина, Ксения Трейстер, Иван и Виктор Добронравовы. Сергей Трофимов («Нулевой пациент») выступил режиссером проекта.

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«Этерна» может прийтись по вкусу поклонникам знаменитой «Игры престолов» и других подобных сериалов. Действие развернётся в альтернативной Европе XVII века. Династия Олларов захватила трон в Талиге. Законный наследник престола находится в изгнании и вступает в борьбу с сыном убитого бунтаря.

В первом сезоне будет шесть серий. Релиз «Этерны» запланирован на 2025 год

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают блокбастер «Дэдпул и Росомаха». В расписании ленту можно найти под названием «Напугай меня». 

Также в кубанской столице организовали клуб любителей сериалов. Первая встреча пройдет 12 августа.

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