«Игра престолов» на минималках. В сети появился трейлер сериала «Этерна»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил тизер-трейлер фэнтези-сериала «Этерна» (18+)
YouTube-канал «Кинопоиск Премьеры» поделился коротким роликом масштабного российского проекта «Этерна». В основе фэнтези лежит цикл романов «Отблески Этерны» русскоязычной писательницы и журналистки Веры Камши.
Главные роли исполнили Юрий Чурсин, Иван Трушин, Антон Рогачев, Павел Чинарев, Евгений Стычкин, Валентина Ляпина, Ксения Трейстер, Иван и Виктор Добронравовы. Сергей Трофимов («Нулевой пациент») выступил режиссером проекта.
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