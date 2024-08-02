Краснодарцев приглашают в клуб любителей сериалов

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru/film/5165951/stills/page/1/
    © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru/film/5165951/stills/page/1/

На первой встрече участники обсудят два британских сериала — «Тела» (Bodies, 2023) и «Олененок» (Baby Reindeer, 2024) (18+)

Центр притяжения и интеллектуального досуга «Пятница» сообщил о создании клуба любителей сериалов. Первая встреча пройдет 12 августа.

В сообществе действует правило книжного клуба. Организаторы просят участников приходить подготовленными и заранее посмотреть заявленные сериалы. На первой встрече обсудят два сериала.

Детский киноклуб:

«Тела» (Bodies) — британский криминальный детектив 2023 года от Netflix. История четырех лондонских детективов из разных эпох, которые расследуют одно и то же загадочное убийство. Сами того не подозревая, они раскрывают заговор, который охватывает 150 лет.

«Олененок» (Baby Reindeer) — еще один британский сериал и хит Netflix в 2024 году. Донни Данн — неудачник, мечтающий стать известным комиком. Днем он работает барменом, а по вечерам безуспешно пытается рассмешить зрителей в клубе. Однажды он из жалости угощает грустную полную женщину чаем, и с этого момента его жизнь превращается в кошмар. Марта Скотт — сталкерша, которая будет преследовать его долгие годы. 

Встреча пройдет в центре притяжения «Пятница» по адресу: улица Тургенева 14/1. Стоимость билета — 300 рублей. Узнать подробности можно здесь.

Как писали Юга.ру, кинопоказы в краснодарском «Одном театре» будут проходить до конца сентября.

Афиша Кино Краснодар

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