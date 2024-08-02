Краснодарцев приглашают в клуб любителей сериалов

«Тела» (Bodies) — британский криминальный детектив 2023 года от Netflix. История четырех лондонских детективов из разных эпох, которые расследуют одно и то же загадочное убийство. Сами того не подозревая, они раскрывают заговор, который охватывает 150 лет.

«Олененок» (Baby Reindeer) — еще один британский сериал и хит Netflix в 2024 году. Донни Данн — неудачник, мечтающий стать известным комиком. Днем он работает барменом, а по вечерам безуспешно пытается рассмешить зрителей в клубе. Однажды он из жалости угощает грустную полную женщину чаем, и с этого момента его жизнь превращается в кошмар. Марта Скотт — сталкерша, которая будет преследовать его долгие годы.